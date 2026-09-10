Familia de Dagoberto 'Yin' Carrizo prepara su despedida en Ocú entre recuerdos, reconocimientos y su acordeón

La despedida partirá desde la residencia de la familia Carrizo-Cedeño y se dirigirá hacia la iglesia San Sebastián de Ocú, donde está programada la ceremonia religiosa.

Ocú, Herrera/En la residencia de la familia Carrizo Cedeño, en Ocú, permanecen algunos de los recuerdos que dan cuenta de la trayectoria artística de Dagoberto “Yin” Carrizo Medrano, conocido como el “Cantor de la Patria”, quien será despedido este jueves con una ceremonia religiosa en la iglesia San Sebastián.

Fotografías, producciones musicales, su acordeón, obras pictóricas y decenas de pergaminos y reconocimientos forman parte de una especie de galería que conserva la familia del músico ocueño. Carrizo no solo se destacó como compositor, intérprete y ejecutor del acordeón, sino que también incursionó en la pintura, una faceta artística que su familia conserva entre sus recuerdos.

Tras su fallecimiento, el cuerpo del músico fue cremado y sus cenizas serán trasladadas a la iglesia San Sebastián de Ocú, donde se realizará la ceremonia religiosa. Carmen Cedeño de Carrizo, esposa de Yin, agradeció las muestras de cariño que han recibido desde diferentes puntos del país y extendió una invitación a quienes deseen acompañarlos en la despedida.

“Era una persona introvertida”

Su hija, Kenia Carrizo, recordó una faceta menos conocida de su padre y lo describió como una persona tranquila e introvertida, pese a que durante décadas estuvo frente a miles de personas en escenarios y bailes en distintas provincias del país.

Según contó, al regresar de sus presentaciones prefería permanecer en la tranquilidad de su hogar y dedicar tiempo a su espacio personal y a la inspiración. Kenia Carrizo recordó además las extensas jornadas de trabajo de su padre, quien llegó a tocar hasta 28 días seguidos en un mes, lo que en ocasiones limitaba el tiempo que podía compartir con su familia.

La familia asegura sentirse agradecida por las muestras de afecto recibidas y por comprobar que la música y el legado de Dagoberto “Yin” Carrizo continúan presentes entre diferentes generaciones. La familia tenía previsto realizar un rosario en honor al músico a las 7:00 p.m.

La ceremonia religiosa está programada para las 11:00 a. m. De acuerdo con lo previsto, familiares, amigos y residentes podrán acompañar una especie de romería desde la residencia de la familia Carrizo Cedeño hasta la iglesia.

Con información de Luis Alberto Jiménez