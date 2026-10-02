Yailin La Más Viral se va de fiesta con Anuel AA y su nueva pareja

Por ahora, lo que ha quedado registrado son las imágenes de una noche de fiesta en República Dominicana en la que Yailin, Anuel y Fabiana Buitrago compartieron el mismo espacio , una escena que volvió a poner a la expareja en el centro de la conversación en redes sociales.

Yailin La Más Viral sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de una fiesta en República Dominicana en la que aparece junto a su expareja, el cantante puertorriqueño Anuel AA, y Fabiana Buitrago, la mujer con la que actualmente se le vincula sentimentalmente.

La cantante dominicana publicó varios videos en sus historias de Instagram en los que se les observa compartiendo, bailando y cantando durante una salida nocturna. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron todo tipo de reacciones entre los seguidores de los artistas.

El encuentro llama especialmente la atención por la historia que existe entre Yailin y Anuel, quienes tuvieron una relación sentimental, se casaron en República Dominicana en junio de 2022 y posteriormente anunciaron su separación en febrero de 2023.

La expareja tiene una hija en común, Cattleya, quien nació en marzo de 2023, cuando ambos ya se encontraban separados. El divorcio quedó formalizado en noviembre de ese mismo año.

La relación entre ambos estuvo acompañada de numerosas controversias públicas y disputas posteriores a la separación. En los últimos años, cada uno ha seguido caminos distintos en su vida sentimental.

Por eso, las nuevas imágenes causaron sorpresa entre sus seguidores, especialmente por la presencia de Fabiana Buitrago en el encuentro. La joven colombiana ha sido vinculada recientemente con Anuel y ambos han sido vistos compartiendo en distintos eventos.

El momento también llega después de que en redes sociales circularan especulaciones sobre una posible cercanía entre Yailin y Anuel. Sin embargo, las imágenes de la fiesta no constituyen por sí mismas una confirmación de una reconciliación y ninguno de los dos ha anunciado públicamente que haya retomado su relación.

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Anuel AA, cuyo nombre es Emmanuel Gazmey Santiago, es uno de los principales exponentes del trap latino y ha construido una carrera internacional con canciones como “China”, “Bebé” y “Más rica que ayer”. Yailin, por su parte, se ha consolidado como una de las figuras dominicanas más reconocidas de la música urbana, con temas como “Chivirika” y “Narcisista”.

Por ahora, lo que ha quedado registrado son las imágenes de una noche de fiesta en República Dominicana en la que Yailin, Anuel y Fabiana Buitrago compartieron el mismo espacio, una escena que volvió a poner a la expareja en el centro de la conversación en redes sociales.