Beéle invita a Panamá a vivir el 'Borondo: Detone y Abandone Tour'

Beéle llegará a Panamá con su “Borondo: Detone y Abandone Tour” , una gira con la que recorre distintos escenarios internacionales y presenta la propuesta musical de su más reciente etapa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantante colombiano Beéle volvió a poner a Panamá en el radar de sus seguidores al compartir este viernes 2 de octubre en sus redes sociales un mensaje relacionado con su próxima presentación en el país, invitando al público a prepararse para disfrutar de su espectáculo.

Aunque el concierto ya había sido anunciado previamente y los boletos se encuentran disponibles, la publicación del propio artista sirve como una nueva confirmación de su encuentro con sus seguidores panameños.

Beéle llegará a Panamá con su “Borondo: Detone y Abandone Tour”, una gira con la que recorre distintos escenarios internacionales y presenta la propuesta musical de su más reciente etapa.

La cita en Panamá está programada para el viernes 27 de noviembre de 2026 en Plaza Figali. Las puertas están previstas para abrir a las 6:00 p. m., mientras que el espectáculo comenzará a las 9:00 p. m., según la información publicada por la plataforma de venta de boletos.

El artista, originario de Barranquilla, Colombia, se ha caracterizado por una propuesta que combina sonidos urbanos con elementos del afrobeat, dancehall, reggae y ritmos caribeños. Su música lo ha llevado a consolidarse como uno de los nombres de la nueva generación de artistas latinos.

Durante los últimos meses, Beéle también ha sumado colaboraciones con importantes figuras de la música latina, entre ellas Shakira y Marc Anthony, además de otros artistas internacionales.

Su presentación en Panamá forma parte de una agenda internacional que incluye distintas ciudades de Latinoamérica y otros mercados.

Para el público panameño, el concierto será una oportunidad para disfrutar en vivo canciones que forman parte de su repertorio, entre ellas “Frente al Mar”, “Loco”, “Morena”, “Quédate” y “No Tiene Sentido”, junto con los temas de su etapa más reciente.

Las entradas para el espectáculo en Panamá están disponibles a través de la plataforma de venta anunciada para el evento.

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