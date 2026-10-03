Ricardo Pérez presenta +Caminos en el Panamá Motor Show: su estrategia inclusiva de electrificación

Con 70 años en Panamá, la empresa distribuidora de Toyota y Lexus muestra el camino recorrido en movilidad sostenible y lanza su estrategia para orientar a los clientes sobre la libertad de elegir su propia tecnología.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ricardo Pérez, S.A. (RPSA), distribuidor exclusivo de Toyota y Lexus en Panamá, presentó +Caminos, una campaña que busca orientar y sensibilizar a los clientes sobre la electrificación automotriz y la importancia de poder elegir la tecnología que mejor se adapta a cada forma de vivir. El anuncio se realizó durante el Panamá Motor Show, el evento automotriz más importante del país, organizado por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).

+Caminos es la expresión local del Multipath Way, la convicción, compartida con Toyota, de que ninguna tecnología resuelve por sí sola la movilidad de todos. Tanto los autos de combustión, híbridos, híbridos plug-in y eléctricos deben avanzar al mismo tiempo.

"Hoy no venimos a anunciar un vehículo nuevo, venimos a presentarles un camino: una forma distinta de acompañar a Panamá en su transición hacia la movilidad sostenible, a través de una estrategia inclusiva de electrificación automotriz", afirmó Javier Díaz, CEO de Ricardo Pérez.

Un camino que ya se recorre

Rodrigo González Paniza, VP de Mercadeo y Experiencia de RPSA, explicó que la electrificación en la empresa no es una promesa a futuro, por eso repasó los hitos de la compañía:

2009: llegó a Panamá el primer Toyota híbrido, el Prius.

llegó a Panamá el primer Toyota híbrido, el Prius. 2023: llegó el primer eléctrico Lexus, el RZ.

llegó el primer eléctrico Lexus, el RZ. 2026: se presentó el primer eléctrico Toyota, el bZ4X.

Actualmente, RPSA ofrece 11 modelos electrificados entre híbridos, híbridos plug-in y eléctricos y a la fecha 8 de cada diez Lexus que la empresa vende en Panamá son híbridos.

Según González Paniza, +Caminos no es una campaña sobre tecnología, sino sobre personas. "No todos tenemos el mismo trayecto diario, ni la misma forma de vivir la movilidad, por eso tener la libertad de elegir importa", dijo. La campaña busca mostrar cómo cada persona encuentra, en alguna de estas tecnologías, la que mejor se adapta a su vida, y cómo la tecnología habilita nuevas experiencias dejando siempre nuestra mejor huella, la que no se ve.

70 años de confianza y una visión al 2030

La presentación coincide con los 70 años de Ricardo Pérez en Panamá. "Setenta años no se miden solo en vehículos vendidos, sino también en generaciones de familias que han confiado en nosotros para moverse, para trabajar, para crecer. Esa confianza es el activo más importante que tenemos", expresó Díaz.

El CEO indicó que el propósito de la empresa, ser el impulso que mueve a Panamá para el crecimiento de su gente, se traduce en una estrategia al 2030 con una visión clara: ser los mejores de la ciudad.

Los asistentes pudieron recorrer el stand de Toyota y Lexus en el Panamá Motor Show y conocer de cerca los modelos electrificados que forman parte de +Caminos.