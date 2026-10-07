Miles marchan en Brasil bajo el lema "Bolsonaro nunca más" antes del balotaje

Bajo los lemas "Bolsonaro nunca más" y "No al padre, no al hijo", jóvenes y mayores se unieron a la marcha estudiantil, después de que el senador conservador terminara primero en la primera vuelta electoral del domingo.

Brasilia, Brasil/Miles de personas se sumaron el miércoles a una marcha estudiantil en Río de Janeiro para protestar contra el candidato Flávio Bolsonaro, favorito en las elecciones presidenciales e hijo del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

Bajo los lemas "Bolsonaro nunca más" y "No al padre, no al hijo", jóvenes y mayores se unieron a la marcha estudiantil, después de que el senador conservador terminara primero en la primera vuelta electoral del domingo.

Flávio Bolsonaro se medirá con el veterano presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en segunda vuelta el 25 de octubre.

"Estoy aquí porque creo en la democracia. Porque tengo miedo", dijo Alice Carneiro, de 25 años, una administradora que lloraba por sus temores a que una victoria del hijo de Bolsonaro perjudique a su esposa, que es transexual.

Los manifestantes criticaron el gobierno de Jair Bolsonaro, en el poder entre 2019 y 2022 y recordado por su gestión de la pandemia de covid, que minimizó como una "gripecita" y dejó más de 700.000 muertos en Brasil.

"Recuerdo que la vida de mi familia estuvo en riesgo durante la pandemia... Recuerdo la negación de las vacunas", dijo Carneiro.

Entre tambores y fuegos artificiales, manifestantes ondearon banderas con la consigna "Fuera Bolsonaro", mientras otros expresaban preocupación por los planes de Flávio Bolsonaro de amnistiar a su padre, que actualmente cumple una condena de 27 años por intentar un golpe tras su derrota electoral de 2022.

"Dictadura nunca más", decía una pancarta.

"Me parece muy, muy triste este auge de la extrema derecha y el auge del bolsonarismo en Brasil", dijo Emmanuel Araujo, de 19 años, que se prepara para el examen de ingreso a la universidad en Brasil.

"La mayoría de la gente que vota por Bolsonaro no lo hace porque crea en sus propuestas. Es política anti-PT, anti-Lula, impulsada por el odio y el resentimiento hacia administraciones anteriores", dijo, en referencia al Partido de los Trabajadores de Lula.

"Puede que Lula no sea mi candidato preferido, pero en medio de esta barbarie tenemos que elegir entre alguien a quien podemos seguir criticando y alguien que podría quitarnos el derecho a hablar", afirmó.

Te puede interesar: Sinaproc busca superar el 10% de participación ciudadana en el tercer simulacro nacional