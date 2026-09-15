Ministro Miki Zohar pide que se investiguen las fuentes del premiado documental 'NAZA'

En el documental, de 80 minutos de duración, los entrevistados explican cómo diversos sistemas tecnológicos, incluidos algunos basados en inteligencia artificial, permiten al ejército localizar mediante sus teléfonos a supuestos miembros de Hamás y a sus familias, para luego atacar sus viviendas.

Jerusalén/El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, pidió este lunes una investigación para identificar a las fuentes anónimas que acusan al ejército israelí de matar a numerosos civiles en Gaza en el impactante documental "NAZA", galardonado en la Mostra de Venecia.

"NAZA" se basa en los testimonios anónimos de 24 miembros del ejército y de los servicios de inteligencia israelíes, que describen cómo, según ellos, las fuerzas israelíes matan deliberadamente a civiles al intentar eliminar a miembros del grupo islamista palestino Hamás.

En el documental, de 80 minutos de duración, los entrevistados explican cómo diversos sistemas tecnológicos, incluidos algunos basados en inteligencia artificial, permiten al ejército localizar mediante sus teléfonos a supuestos miembros de Hamás y a sus familias, para luego atacar sus viviendas.

Zohar había pedido el domingo que se adoptaran medidas para retirar la nacionalidad israelí a los directores de la película, Yuval Abraham y Rachel Szor, cuyo documental obtuvo el Premio Especial en Venecia, acusándolos de "traición al Estado".

En un mensaje publicado este lunes en X, Zohar afirmó haber contactado con el Ministerio del Interior para estudiar esa posible retirada de nacionalidad, acusando a ambos cineastas de haber "faltado a su deber de lealtad hacia el Estado y colaborado con el enemigo".

"También pedí que se investigue cómo se obtuvieron esos materiales, quién está detrás de ellos y si las actividades que condujeron a su recopilación y publicación pudieron ayudar al enemigo en tiempos de guerra", agregó.

La retirada de la nacionalidad es legalmente posible en Israel, aunque se aplica en ocasiones muy especiales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la película de "chocante". "Estamos combatiendo las provocaciones antisemitas en todo el mundo, pero cuando proceden de nuestros propios ciudadanos, es simplemente intolerable", afirmó en un video difundido en X.