Adamari López generó preocupación tras aparecer con uno de sus ojos completamente rojo

La presentadora puertorriqueña decidió explicar qué ocurrió, cómo evolucionó la lesión y qué le dijeron los médicos después de acudir a consulta.

Adamari López, actriz y presentadora del programa Desiguales, contó que todo comenzó de manera inesperada. Mientras transcurría la tarde, sintió picazón en uno de sus ojos y, al rascarse, experimentó dolor. “Al parecer me lastimé un ojito, no sé qué me hice; esto fue ayer en la tarde, me empezó a picar el ojo, me arrasque y me dolió”, relató en un video publicado en Facebook.

Lo que inicialmente parecía una molestia menor comenzó a hacerse más evidente con el paso de las horas. Adamari explicó que la zona afectada fue tomando una coloración rojiza hasta cubrir prácticamente todo el ojo. “A medida que fue avanzando la tarde-noche, se me hizo en el ojo completo”, señaló la presentadora al hablar con sus seguidores sobre el episodio.

La aparición del hematoma en el ojo generó inquietud entre quienes siguen habitualmente a la empresaria. Sin embargo, la propia Adamari buscó transmitir tranquilidad y dejó claro que, pese al aspecto de la lesión, no se trataba de una situación de gravedad.

Ante el cambio en su ojo, la presentadora decidió consultar con un médico para conocer el origen del sangrado y descartar complicaciones. Después de la evaluación, recibió una explicación que le permitió continuar con sus actividades habituales.

“Al parecer, es un derrame. No es nada, es un derrame nada más”, aclaró Adamari al compartir el diagnóstico con su comunidad digital. De esta manera, explicó que la alteración visible correspondía a un derrame ocular, una condición que puede resultar llamativa por la intensidad del color rojo, aunque en su caso el especialista no encontró una situación que le impidiera seguir trabajando.

La presentadora también quiso preparar a sus seguidores para los próximos días. Debido a que la apariencia del ojo no desaparecerá de inmediato, continuará apareciendo en pantalla con la lesión visible durante un tiempo. “Estaré como dos semanitas con el ojito así”, añadió.

Adamari dejó claro que el episodio no le impedirá cumplir con sus compromisos laborales. Aunque el aspecto del ojo puede resultar impactante para quienes la vean, aseguró que la situación no afecta sus capacidades y que el dolor tampoco es excesivo.

La explicación llegó después de que varias personas reaccionaran con preocupación ante las imágenes de la presentadora. En lugar de mantener la incertidumbre, Adamari optó por contar de primera mano lo sucedido, desde las primeras molestias hasta la visita al especialista.

El episodio ocurre además en un momento en el que la comunicadora ha estado expuesta a otras situaciones que han llamado la atención de sus seguidores. Recientemente, Adamari López contó que fue víctima de contenidos creados mediante inteligencia artificial, otro tema que generó conversación alrededor de su presencia en redes sociales.

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Pese a la preocupación inicial, la presentadora se mostró sonriente y continuó compartiendo momentos de su vida cotidiana, incluso fotografías junto a su hija Alaïa. Estas publicaciones ayudaron a mostrar que la lesión no le impide mantener su rutina ni disfrutar de tiempo con su familia.

Por ahora, Adamari deberá esperar a que el derrame en el ojo desaparezca progresivamente. Mientras tanto, continuará con sus actividades profesionales y presencia habitual en redes sociales. Su mensaje busca dejar claro que, aunque el cambio en su apariencia pueda generar alarma, el diagnóstico médico que recibió fue tranquilizador y no representa una limitación para continuar con normalidad.