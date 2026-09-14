Jennifer Lawrence debuta en Instagram y sorprende con una curiosa advertencia

La protagonista de Los juegos del hambre aseguró, con su característico sentido del humor, que podría abandonar la red social si encuentra comentarios negativos.

Jennifer Lawrence, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, abrió por primera vez una cuenta pública oficial en Instagram y su llegada a la plataforma estuvo acompañada por una particular advertencia.

La intérprete publicó un video apenas un día después de activar el perfil. Frente a la cámara, explicó: “Así que sí, voy a intentarlo. Y si alguien dice algo negativo, renunciaré de inmediato. Sin hacer preguntas. Si alguien piensa algo malo, lo sabré. Lo sabré. Y renunciaré”.

Aunque el mensaje podía parecer una amenaza de abandonar Instagram, el tono utilizado por Lawrence deja claro que se trataba de una broma. La actriz reforzó el comentario con otra publicación en la que habló de cómo los mensajes agresivos podrían afectar “al bebé”, para después aclarar el sentido de su ocurrencia: “Soy yo. Yo soy el bebé”.

El estreno digital de Jennifer Lawrence llega después de años de mantener una relación distante con las redes sociales. En una entrevista concedida a InStyle en 2018, la ganadora del Óscar reconoció que utilizaba plataformas sociales, pero prefería hacerlo lejos de la exposición pública. En aquella ocasión explicó: “Estoy ahí, pero soy una ‘voyeur’. Observo, no hablo”.

La actriz también había advertido sobre la existencia de perfiles falsos que utilizaban su identidad. En esa misma conversación señaló: “Si alguna vez ven una cuenta de Facebook, Instagram o Twitter que dice ser mía, casi con toda seguridad no lo es”.

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Ahora, su perfil oficial utiliza el nombre de usuario @jlaw. La elección responde a una situación sencilla: el identificador @jenniferlawrence ya estaba ocupado. Con esta cuenta, Lawrence pasó de observar las redes desde un espacio privado a mantener una presencia pública ante millones de seguidores.

Poco después de su apertura, el perfil ya reunía 4,9 millones de seguidores y seguía 47 cuentas. Entre ellas aparecen Leonardo DiCaprio, compañero de reparto en No miren arriba; Kendall Jenner, Kylie Jenner y Kim Kardashian, además de Dakota Johnson y Josh Hutcherson, quien compartió protagonismo con Lawrence en Los juegos del hambre.

El debut de la actriz también recupera el interés por una trayectoria que comenzó a consolidarse internacionalmente con Katniss Everdeen. Lawrence interpretó a la heroína en Los juegos del hambre, Los juegos del hambre: En llamas, Sinsajo Parte 1 y Sinsajo Parte 2, saga basada en las novelas de Suzanne Collins.

Su filmografía incluye además su participación como Mística en la franquicia X-Men y trabajos como El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana, Joy: El nombre del éxito, ¡Madre!, Pasajeros, No miren arriba, Causa justa y Hazme el favor. Por El lado bueno de las cosas obtuvo el Óscar a mejor actriz.

La apertura de su cuenta oficial representa un cambio relevante en la relación de Jennifer Lawrence con las plataformas digitales. Después de años de mantenerlas bajo reserva, la estrella de Hollywood decidió acercarse directamente a sus seguidores, aunque lo hizo dejando claro que la experiencia estará acompañada por su particular sentido del humor.

Su llegada amplía el contacto con el público internacional y abre una nueva ventana para conocer sus actividades profesionales.

Por ahora, @jlaw permanece activo y su primera publicación ya funciona como una presentación poco convencional. La actriz, conocida por su espontaneidad dentro y fuera de las películas, inició así su presencia pública en Instagram, una plataforma en la que millones de usuarios podrán seguir sus próximas publicaciones, proyectos y apariciones.