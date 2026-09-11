Camilo convierte la paternidad en música con su nuevo álbum ‘Para Cuando Sean Mayores’

Camilo presentó este miércoles Para Cuando Sean Mayores, su quinto álbum de estudio, una producción de 13 canciones que transforma la experiencia de la paternidad en un recorrido musical por la memoria, la sensibilidad y los aprendizajes de la vida adulta.

El proyecto nació con un propósito personal: dejarle a sus hijas, Índigo y Amaranto, una guía futura. Sin embargo, durante el proceso creativo el cantante colombiano descubrió que las canciones también funcionaban como una forma de reencontrarse consigo mismo y recuperar recuerdos de su infancia.

Camilo explicó que el disco no fue concebido como un trabajo dirigido exclusivamente al público infantil. Su intención fue construir una “caja de herramientas” emocional, capaz de acompañar a sus hijas cuando sean mayores y, al mismo tiempo, invitar a los adultos a reconectar con aquello que alguna vez sintieron y pensaron durante la niñez.

La idea llevó al artista a explorar sus propios recuerdos. Regresó simbólicamente al Camilo de ocho años y a los espacios donde creció. De ese ejercicio surgieron canciones que abordan temas como el crecimiento, la pérdida de la inocencia, el amor y las transformaciones que produce el paso del tiempo.

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“Empecé a escribir un álbum para ellas. Para mis hijas. Y mientras lo hacía, descubrí que quien más lo necesita soy yo”, confesó Camilo. “Tratando de enseñarles cosas que ellas ya traen por dentro sin esfuerzo. Cosas que yo también tenía claras, y las olvidé. Así que hice este álbum para mí, y para cuando ellas lo necesiten... ParaCuando Sean Mayores”.

En el plano musical, el álbum se mueve principalmente dentro del pop latino, aunque incorpora baladas, elementos de bolero y ritmos brasileños que comienza con “Los Cuentos”, una introducción hablada que presenta a Camilo como cuentacuentos dentro del universo de sus hijas.

El repertorio continúa con títulos como “El Árbol”, “La Nieve” y “El Cisne”, piezas que mantienen la estética de relato y memoria. “La Medalla” cuenta con la colaboración de su esposa, Evaluna Montaner, mientras que “For Eva” es una declaración amorosa para ella.

“La primera intención era empezar a escribir estas canciones que abrazaran sensibilidades que para mí son muy importantes y que pensaba que eran importantes para entregarle a mis hijas. Luego descubrí que eran no solamente para mis hijas, sino las sensibilidades más vitales que atesoro y que son valiosas para mí, y que también son los pilares de lo que yo considero importante compartir como artista a la gente que oye mi música”, señaló el cantante.

El intérprete, quien ganó Factor Xs en Colombia cuando tenía 13 años, también describió el álbum como una etapa de exploración artística. “Siento que con todo este álbum logré visitar nuevos lugares”, afirmó. “A mí me pasa siempre que yo cada que termino un álbum me entra como una crisis de ‘mar-ca, ya se acabaron mis ideas, no tengo nada más que explorar porque lo entregué todo. Y cuando empecé a escribir este álbum, ¡pum!, se abrieron infinidades de nuevas puertas. Y yo decía: ‘¡La creatividad es infinita, parce, qué divertido!'”.

Publicado bajo El Taller Creativo y distribuido por Sony Music Latin, Para Cuando Sean Mayores cuenta con una propuesta visual desarrollada en Barcelona. La portada muestra a Índigo y Amaranto de espaldas frente a un pequeño teatro de títeres, escenario utilizado para grabar los 13 videos.

Camilo completa un proyecto que conecta música, familia, infancia y memoria, convertido en un repertorio para etapas de la vida.