‘Chichero’ busca llevar a Panamá a los Óscar y Goya 2027

Dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley, Chichero presenta una historia atravesada por la migración, la búsqueda de oportunidades y la resistencia personal .

Panamá busca abrirse camino en el panorama del cine internacional con ‘Chichero’, largometraje seleccionado para representar al país en los Premios Goya 2027 y avanzar en el proceso de consideración para los Premios Óscar 2027, en la categoría de Mejor Película Internacional.

La elección fue anunciada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá, entidad que confirmó que la producción reúne las condiciones establecidas para asumir la representación panameña en ambos reconocimientos. El anuncio abre para la cinta una etapa de circulación internacional, en la que deberá superar las distintas fases de evaluación previstas por cada premio antes de alcanzar una eventual nominación.

Dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley, Chichero presenta una historia atravesada por la migración, la búsqueda de oportunidades y la resistencia personal. Su protagonista es Josué, un joven peruano que decide trasladarse a Panamá con la esperanza de construir un futuro más favorable para su familia. En medio de su proceso de adaptación, sostiene además el sueño de convertirse en campeón de boxeo.

La producción define el sentido de su relato en una declaración que resume el conflicto central de la película: “Chichero es una historia de migración, amor y resistencia; el viaje de un hombre que cruza fronteras buscando una oportunidad y descubre que la pelea más importante no siempre ocurre dentro de un ring”.

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El filme obtuvo previamente un reconocimiento importante dentro de la industria cinematográfica panameña al resultar ganador del Concurso Fondo de Cine 2023. Su producción estuvo en manos de QFilms y Dicine, con el respaldo del Ministerio de Cultura de Panamá, instituciones que acompañaron el desarrollo de un proyecto que ahora da el salto hacia escenarios internacionales.

El elenco está encabezado por el actor peruano Júnior Béjar Roca, quien interpreta al personaje principal. La película también reúne a reconocidos talentos panameños, entre ellos Andrea Pérez Meana, Mafe Achurra, Gaby Gnazzo, Diego de Obaldía, Domil Leira, Elmis Castillo y Mayra Hurley.

La participación de Andrea Pérez Meana, actriz, presentadora y locutora vinculada a TVN Media, suma un nombre reconocido de la televisión y la comunicación panameña al reparto de la producción. Su presencia forma parte del elenco nacional que acompaña esta historia de carácter social y humano, ahora proyectada hacia el circuito de premios más relevantes de la industria cinematográfica.

Para Chichero, la selección representa una oportunidad de ampliar su alcance y poner en circulación una narrativa vinculada con experiencias de movilidad humana, identidad y búsqueda de un comienzo. El recorrido hacia los Goya y los Óscar también sitúa al cine panameño ante una audiencia internacional y permite que una producción local sea evaluada dentro de dos de los principales espacios de reconocimiento cinematográfico.

El proyecto llega a esta instancia en un momento relevante para la cinematografía panameña, al combinar una propuesta de ficción con una temática de alcance regional. La historia de un migrante que intenta abrirse camino lejos de su lugar de origen conecta con realidades presentes en América Latina y aporta al filme un componente contemporáneo que trasciende las fronteras del país donde fue realizado. Su recorrido internacional permitirá medir la recepción de esta producción y de sus intérpretes en nuevos mercados culturales.

Con esta llegada a la cartelera, Chichero iniciará su recorrido ante el público nacional, mientras avanza en paralelo por el proceso de selección internacional que determinará su futuro en los Premios Goya 2027 y los Premios Óscar 2027.