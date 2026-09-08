Periodista de la BBC que se volvió viral revela que padece enfermedad incurable

La periodista británica, de 49 años, recibió el diagnóstico en noviembre de 2024 y decidió hacerlo público para aumentar la visibilidad sobre una enfermedad que puede avanzar durante años sin síntomas evidentes.

Maryam Moshiri, una de las presentadoras más reconocidas de BBC News, reveló que vive con policitemia vera, un cáncer de sangre poco frecuente, tratable y actualmente incurable.

El diagnóstico llegó después de controles médicos rutinarios. Su médica de cabecera detectó resultados que requerían una evaluación adicional y derivó los análisis para continuar estudiando el caso. La policitemia vera provoca una producción excesiva de glóbulos rojos, haciendo que la sangre sea más espesa y aumentando el riesgo de coágulos sanguíneos, accidentes cerebrovasculares, infartos y trombosis venosa profunda.

En Reino Unido, alrededor de 8.000 personas viven con esta enfermedad. Entre sus posibles manifestaciones figuran dolores de cabeza, mareos, confusión, alteraciones visuales, sudores nocturnos y una sensación de ardor en manos y pies. En el caso de Moshiri, la ausencia de señales claras dificultó inicialmente identificar el problema. “Mayormente no tuve síntomas, y ese es uno de los problemas de esta enfermedad”, explicó a la BBC.

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El primer tratamiento consistió en varias sesiones de venesección, procedimiento mediante el cual se extrae sangre de una vena para disminuir su concentración celular. Durante cinco meses, la presentadora pasó por siete u ocho sesiones. “En un lapso de cinco meses, tuve venesección siete u ocho veces. Así que pueden imaginar que mis niveles de hierro cayeron a fondo y me sentí aún más agotada”, relató.

La reducción de hierro tuvo consecuencias adicionales. Moshiri experimentó caída del cabello, picazón generalizada y una fatiga especialmente intensa. “Es el tipo de fatiga que no es como estar cansada por no haber dormido bien, sientes que te han quitado la batería por completo, y por más que duermas no hace ninguna diferencia”, declaró a The Guardian.

Posteriormente, a través del NHS, el sistema público de salud británico, comenzó una inmunoterapia con interferón. El tratamiento fue ajustado después a Pegasys, administrado semanalmente, junto con una dosis diaria de aspirina. La combinación permitió reducir considerablemente la necesidad de extraer sangre.

“Solo he necesitado una venesección en unos quince meses, así que eso ha sido muy bueno. Los últimos meses han sido mejores que los últimos dos años”, afirmó a la BBC. Aunque su estado ha mejorado, la periodista sabe que deberá continuar bajo tratamiento de manera permanente. “Voy a tener que pasar el resto de mi vida en tratamiento por esto”, sostuvo.

Según Blood Cancer UK, la policitemia vera puede evolucionar en determinados casos hacia mielofibrosis y, con menor frecuencia, hacia leucemia mieloide aguda. La organización destacó la importancia de investigar tratamientos más eficaces y con menos efectos secundarios.

A pesar de su enfermedad, Moshiri mantuvo una intensa actividad periodística internacional. Durante los últimos dos años trabajó desde distintos escenarios, entre ellos Catar, donde cubrió el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán; el Vaticano, durante la elección del nuevo papa; y Groenlandia, durante la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance.

La periodista también ha debido reorganizar su vida familiar. Es madre de tres hijos: Iris, de 13 años; Vivienne, de 11, y Caspian, de 9. “Cuando les digo cosas como ‘mamá está demasiado cansada para jugar con ustedes’, lo entienden y no insisten”, contó al explicar cómo sus hijos han asumido sus limitaciones físicas.

Helen Rowntree, directora ejecutiva de Blood Cancer UK, agradeció que Moshiri compartiera públicamente su experiencia. “Estamos muy agradecidos con Maryam por compartir con valentía su historia”, expresó. También recordó que el cáncer de sangre constituye el quinto tipo de cáncer más común y el tercero con mayor mortalidad en Reino Unido, además de reclamar mayor financiación para desarrollar terapias que reduzcan los efectos secundarios.

Moshiri espera que los avances científicos permitan mejorar su calidad de vida. Su decisión de hablar sobre la policitemia vera busca contribuir a que más personas conozcan sus señales y la importancia de los controles médicos.

La periodista ya había alcanzado notoriedad mundial por un episodio televisivo ocurrido en diciembre de 2023, cuando realizó un gesto obsceno durante una transmisión de BBC News creyendo que la cámara todavía no estaba al aire. Las imágenes se viralizaron rápidamente y convirtieron aquel momento en uno de los episodios más comentados de su carrera.