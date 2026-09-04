Gaitanes y Alejandro Torres reviven 'Mi Amor No Es Un Favor' con una nueva versión ranchera

Junto al cantante panameño Alejandro Torres , el dúo estrenó una nueva versión ranchera de “Mi Amor No Es Un Favor” , canción que vuelve a escena 25 años después de su lanzamiento original con una propuesta sonora renovada.

Los hermanos Alberto y Ricardo Gaitán, conocidos artísticamente como Gaitanes, regresan con una colaboración que conecta dos momentos de su trayectoria musical.

La colaboración, publicada el 2 de septiembre de 2026, ya se encuentra disponible en las plataformas digitales. El lanzamiento reúne la experiencia como intérpretes, compositores y productores de los hermanos Gaitán con la trayectoria de Torres, una de las figuras reconocidas de la música típica panameña, para trasladar la esencia sentimental del tema hacia los códigos musicales de la ranchera.

El proyecto representa además un ejercicio de renovación del repertorio de Gaitanes. En lugar de limitarse a recuperar la grabación conocida por su público, los artistas apostaron por una reinterpretación que conserva el componente romántico de la canción mientras incorpora una identidad asociada a otro género popular latinoamericano. La participación de Alejandro Torres amplía ese cruce musical y aporta una lectura diferente a la composición.

El estreno llega en un año de importante actividad para los artistas panameños. Gaitanes recibió recientemente una invitación para participar en la primera Billboard Salsa Music Week, encuentro programado del 15 al 19 de septiembre en Cali, Colombia, y concebido para reunir a figuras y profesionales vinculados con la industria internacional de la salsa.

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La presencia de Alberto y Ricardo Gaitán en esta cita representa otro reconocimiento para los músicos, quienes suman más de dos décadas de trabajo como artistas, compositores y productores. Durante su carrera han desarrollado proyectos dentro y fuera de Panamá, consolidando una trayectoria vinculada tanto a la interpretación como a la creación y producción musical.

Los hermanos también llevarán a Cali “Nuestra Calle Latina”, iniciativa impulsada para acercar nuevamente la salsa a los espacios públicos, incentivar el baile y promover el vínculo de las nuevas generaciones con este género. La propuesta llegará a una semana que contempla paneles, encuentros profesionales, showcases y actuaciones en vivo con artistas, productores, compositores, bailarines, ejecutivos, medios de comunicación y seguidores.

Por su parte, Alejandro Torres atraviesa igualmente un periodo significativo de su carrera. Conocido como “El Tractor” de la música típica, el cantante celebró durante 2026 sus 39 años y una década de éxitos musicales con un espectáculo realizado en Plaza Figali, donde reunió a diferentes figuras del género en una presentación especial.

La alianza con Gaitanes permite ahora unir distintas vertientes de la música panameña alrededor de una canción que cumple un cuarto de siglo. La nueva grabación busca presentar “Mi Amor No Es Un Favor” ante quienes conocieron el tema desde sus primeros años, pero también acercarlo a públicos que pueden descubrirlo por primera vez mediante esta adaptación ranchera.

El lanzamiento se suma a una etapa marcada por proyectos que amplían la presencia de artistas panameños en distintos escenarios y géneros. Mientras Gaitanes se prepara para representar a Panamá en la agenda de Billboard dedicada a la salsa, Torres continúa fortaleciendo su recorrido dentro de la música típica y explorando colaboraciones con otros exponentes.

Con esta producción, Gaitanes y Alejandro Torres convierten el aniversario de una canción en una oportunidad para actualizar su propuesta sonora. Veinticinco años después, “Mi Amor No Es Un Favor” regresa a las plataformas digitales transformada por una interpretación ranchera que conecta memoria musical, colaboración artística y nuevas audiencias, reafirmando al mismo tiempo la vigencia de sus protagonistas dentro de la escena musical panameña y latinoamericana actual.