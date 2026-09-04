Vicente Fernández | Alex Fernández vuelve a quedar fuera del homenaje a su abuelo

Su ausencia en los proyectos dedicados al artista volvió a generar interrogantes alrededor de la dinastía musical.

El hijo de Alejandro Fernández explicó que, aunque recibió una invitación para participar en una producción en honor a su abuelo, el contacto no avanzó y hasta ahora desconoce si finalmente formará parte del homenaje.

La controversia comenzó desde la primera entrega del disco dedicado a Vicente Fernández, cuando Alex y Camila Fernández, hijos de “El Potrillo”, quedaron fuera de la producción. En aquel momento, Vicente Fernández Jr. señaló que ambos serían considerados para una segunda edición. Sin embargo, las recientes declaraciones de Alex muestran que su participación todavía no está confirmada.

Durante una entrevista con Ventaneando, el joven cantante aclaró que las conversaciones ocurrieron tiempo atrás. “Yo lo que llegué a platicar fue hace como un año”, explicó. Según su relato, entonces le informaron que el proyecto contemplaba dos producciones diferentes: una enfocada en música de banda y otra construida alrededor del sonido ranchero y el mariachi.

Alex recordó que la propuesta que recibió estaba relacionada específicamente con ese segundo material. “Nos gustaría que estés en el de ranchero, dinos qué canción te gusta de tu abuelo y así”, relató sobre la invitación que le hicieron.

Tras aquella conversación, el intérprete seleccionó y envió varios temas pertenecientes al repertorio de su abuelo. No obstante, asegura que posteriormente dejó de recibir información sobre el desarrollo del álbum. “A partir de ahí ya no ha habido seguimiento”, manifestó al explicar por qué actualmente no puede confirmar su presencia.

La falta de comunicación también impide establecer si la ausencia responde a una decisión definitiva de los responsables de la producción. Alex evitó atribuir motivos a su tío o presentar el episodio como un conflicto familiar. “No te podría yo asegurar si definitivamente voy a estar en el ranchero porque no sé cómo está el rollo”, afirmó.

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El cantante remarcó además que no participa en las decisiones creativas u organizativas relacionadas con el homenaje. “No es un proyecto que sea mío”, agregó, marcando distancia frente a las determinaciones sobre invitados, canciones y formatos.

Sus declaraciones aparecen mientras comienzan a conocerse detalles de la segunda parte del tributo a Vicente Fernández. Entre los artistas mencionados para esta producción figuran Lenin Ramírez, Luis Ángel “El Flaco”, Banda MS, Víctor García, Remmy Valenzuela, Ana Bárbara, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

De acuerdo con lo informado por Ventaneando, Luis Ángel “El Flaco” habría tenido la posibilidad de escoger la canción que interpretaría dentro del proyecto. La producción mantendría el formato de banda y reuniría principalmente a voces externas a la familia Fernández, una característica que nuevamente ha colocado bajo atención la ausencia de algunos descendientes directos de “El Charro de Huentitán”.

Por ahora, Alex Fernández mantiene abierta la posibilidad de participar en el material ranchero mencionado durante las primeras conversaciones. Sus palabras no confirman una ruptura dentro de la familia, pero sí evidencian que, después del acercamiento inicial y del envío de sus canciones preferidas, no recibió nuevas instrucciones.

El episodio vuelve a colocar el foco sobre el legado musical de Vicente Fernández y la participación de sus descendientes en los proyectos creados para preservar su repertorio. Mientras avanza la nueva producción, quedará pendiente conocer si Alex será convocado formalmente para interpretar alguna canción de su abuelo en la versión ranchera del homenaje.

Hasta entonces, el cantante continúa desarrollando su carrera dentro de la música mexicana, marcada también por la influencia artística de su padre y su abuelo, mientras los seguidores de la familia esperan conocer la conformación definitiva del próximo álbum con mariachi.