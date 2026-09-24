Residente lleva a Bad Bunny al cine con 'Porto Rico', una película sobre la historia colonial de la isla

El proyecto, concebido como un drama histórico con elementos de western caribeño , aborda episodios relacionados con la historia y el pasado colonial de Puerto Rico.

René Pérez Joglar, conocido como Residente, comenzó el rodaje de “Porto Rico”, su primera película como director, una producción que tiene a Bad Bunny como protagonista y reúne a actores internacionales.

La filmación se desarrolla en República Dominicana, aunque la historia está centrada en Puerto Rico. Residente explicó que contempló realizar el rodaje en la isla, pero aseguró que las condiciones planteadas por el Gobierno puertorriqueño hicieron imposible llevar adelante la producción allí. El artista agradeció a República Dominicana por permitir que el proyecto pudiera continuar.

“Como habrán escuchado, esta película se pudo haber filmado en Puerto Rico pero el gobierno que tenemos lo hizo imposible. (Luego les contaré con nombre y apellido). Gracias a nuestra tierra hermana la República Dominicana por abrirnos las puertas”, escribió Residente al compartir imágenes del rodaje.

La película representa un nuevo capítulo en la carrera de Bad Bunny. El cantante puertorriqueño asumirá por primera vez el papel protagónico en un largometraje, después de participar en producciones como “Bullet Train” y “Caught Stealing”. Su presencia encabeza un reparto que incluye a Viggo Mortensen, Edward Norton, Rubén Blades, Richard Gadd, Rhenzy Feliz, Ismael Cruz Córdova, Daniel Brühl, Alberto Guerra, Marcel Ruiz, Arian Cartaya, Óscar Jaenada, Carmen Machi y Luis Tosar.

La película fue escrita por Residente junto con Alexander Dinelaris, guionista ganador del Premio Óscar por “Birdman”. La historia está inspirada en hechos reales y presenta una mirada sobre Puerto Rico desde una perspectiva vinculada con su pasado colonial. Aunque no se han divulgado todos los detalles de la trama ni de los personajes, el proyecto ha sido definido como una producción de dimensión histórica.

Te puede interesar: Taylor Swift emociona a sus seguidores confirmando el lanzamiento de 'Patient Zero'

Te puede interesar: Luis Miguel confirma su gira de 2027 y mantiene en reserva las fechas de su esperado regreso

Residente explicó que el título “Porto Rico” tiene un significado relacionado con el poder y la identidad. Según el artista, la modificación de una letra en el nombre tradicional de Puerto Rico alude a la pérdida de poder sobre la denominación de un territorio.

“La pérdida de una letra resume la pérdida de poder sobre el propio nombre: ocupar un país también puede significar decidir cómo se llama”, señaló el director.

El proyecto supone uno de los desafíos artísticos de la trayectoria de Residente. El músico aseguró que se trata de una producción exigente, mientras destaca la participación de actores internacional.

“Este es el proyecto artístico más complejo, más retante pero a su vez el más emocionante al que me he enfrentado. Le estoy metiendo con toda la fuerza que me sale desde lo más profundo de las vísceras”, expresó.

La producción está a cargo de Residente y Erick Douât mediante 1868 Studios, en colaboración con Class 5 Films, compañía vinculada con Edward Norton. En el equipo técnico participa el director de fotografía Anthony Dod Mantle, reconocido por su trabajo en “Slumdog Millionaire” y “Snowden”. Alejandro González Iñárritu figura como productor ejecutivo.

Residente ha señalado que algunos estudios cuestionaron el interés que despertaría una película ambientada en el Caribe. Frente a ello, destacó que el proyecto consiguió reunir un elenco internacional y llevar al cine una historia puertorriqueña hablada en español.

“Hoy estamos filmando una película caribeña en español”, afirmó el artista.

Por ahora, “Porto Rico” continúa su proceso de filmación en República Dominicana y no cuenta con una fecha de estreno anunciada. La producción avanza mientras Residente asume como director y guionista, y Bad Bunny enfrenta su primer desafío como protagonista de una película.