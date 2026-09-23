Luis Miguel confirma su gira de 2027 y mantiene en reserva las fechas de su esperado regreso

La publicación del cantante tampoco ofrece detalles sobre el repertorio que presentará en sus próximos conciertos.

Luis Miguel confirmó que volverá a los escenarios en 2027 con una nueva gira internacional. El cantante mexicano sorprendió este lunes 21 de septiembre al publicar en sus redes sociales una imagen acompañada únicamente por el mensaje “Luis Miguel Tour 2027”, con lo que anunció oficialmente una nueva etapa de presentaciones en vivo.

Por ahora, el intérprete no ha revelado las fechas, ciudades, países ni recintos que formarán parte del recorrido. Tampoco existe información oficial sobre el inicio de la venta de boletos. Los seguidores deberán esperar nuevos anuncios para conocer los detalles del espectáculo y los lugares en los que el llamado Sol de México volverá a encontrarse con su público.

El anuncio se produce después de la extensa gira que Luis Miguel realizó entre 2023 y 2024. Aquel recorrido se prolongó durante cerca de 500 días, pasó por una veintena de países y sumó 125 conciertos en 99 ciudades y 110 recintos, de acuerdo con la información difundida por CNN en Español.

Durante esa etapa, el artista también consiguió un registro destacado en la Arena Ciudad de México, donde se convirtió en el primer cantante en ofrecer 18 conciertos de una misma gira en ese recinto. El desempeño comercial de aquella serie de presentaciones fue igualmente relevante: Billboard Boxscore la reconoció como “la gira latina más taquillera de todos los tiempos”.

La nueva gira representa el regreso de Luis Miguel a los conciertos después del cierre de ese extenso recorrido. Desde entonces, el artista ha mantenido una presencia pública más limitada y ha concentrado parte de su actividad en proyectos comerciales y apariciones relacionadas con su carrera.

El anuncio también llega después de que durante 2026 circularan versiones sobre el estado de salud del cantante. Algunos reportes de prensa difundieron especulaciones sobre una posible hospitalización y procedimientos médicos, pero esas versiones no fueron confirmadas públicamente por Luis Miguel ni por su equipo. Por ello, no existe información oficial que permita establecer que esos reportes estén relacionados con la nueva gira.

Hasta ahora, no se ha informado si el espectáculo incluirá nuevas canciones, una producción renovada o una selección basada en los éxitos que han acompañado su trayectoria.

Otro aspecto que genera expectativa es la posibilidad de conocer qué países visitará durante esta nueva etapa. Su recorrido anterior incluyó presentaciones en distintos territorios de América y Europa, entre ellos México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú y España. Sin embargo, ninguna de esas ciudades ha sido confirmada para el Tour 2027.

El regreso ocurre además casi una década después del último álbum de estudio de Luis Miguel. En 2017 lanzó “¡México por siempre!”, producción dedicada a la música tradicional mexicana. Desde entonces, el cantante no ha presentado un nuevo álbum de estudio, aunque ha continuado interpretando parte de ese repertorio en sus conciertos.

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La expectativa por el anuncio creció rápidamente entre sus seguidores, quienes comenzaron a esperar información sobre las próximas etapas de la gira. La imagen publicada por el artista funcionó como una confirmación inicial, pero dejó abiertas las principales preguntas sobre fechas, destinos, escenarios y venta de entradas.

Por ahora, el dato confirmado es que Luis Miguel Tour 2027 será la próxima gran gira del cantante mexicano. Las fechas y ciudades todavía están pendientes de anuncio, mientras sus seguidores esperan conocer cuándo comenzará nuevamente una de las etapas más visibles de su carrera musical y los detalles oficiales se conocerán mediante sus canales digitales.