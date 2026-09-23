Lionel Richie, de 77 años, fue hospitalizado nuevamente debido a un problema cardíaco

El cantante estadounidense Lionel Richie se encuentra en recuperación después de someterse a un procedimiento para tratar una fibrilación auricular, una alteración del ritmo del corazón que provocó la suspensión de tres presentaciones programadas junto a Earth, Wind & Fire.

La información fue confirmada este martes por el representante del artista, quien explicó que Richie recibió un tratamiento considerado habitual para esta condición. “El médico dijo que todo salió perfectamente. Lionel está muy bien, pero se tomará un tiempo libre y volverá al escenario pronto”, señaló el portavoz en una declaración difundida por medios estadounidenses.

El procedimiento realizado fue una ablación para tratar la fibrilación auricular, intervención mínimamente invasiva utilizada para corregir las señales eléctricas que generan el ritmo irregular del corazón. Tras recibir atención médica, el intérprete de “Hello” deberá guardar reposo antes de retomar sus actividades sobre los escenarios.

La nueva hospitalización tuvo consecuencias inmediatas para la gira Sing a Song All Night Long, que Richie realiza junto a Earth, Wind & Fire. Los conciertos previstos para el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio, fueron cancelados debido a su recuperación.

Este episodio representa un nuevo contratiempo de salud para el cantante durante una gira que ya había sufrido modificaciones. En junio, Richie tuvo que interrumpir una presentación en St. Paul, Minnesota, después de sentirse mareado. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, lo que llevó a aplazar otros compromisos de la gira.

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En agosto, el artista volvió a ser hospitalizado después de una presentación en St. Louis, Missouri. De acuerdo con reportes publicados entonces, permaneció varios días bajo observación, incluida una estancia en una unidad de cuidados intensivos, mientras los médicos realizaban pruebas relacionadas con posibles problemas cardíacos. En aquella oportunidad tampoco se informó públicamente de un diagnóstico específico.

La nueva intervención médica llega, por tanto, después de varios episodios registrados durante los últimos meses. Aunque las circunstancias han obligado a alterar temporalmente su agenda, el representante del músico aseguró que su estado actual es favorable y que existe la intención de que regrese a los escenarios una vez concluido el periodo de recuperación.

La fibrilación auricular, conocida también como AFib, es un trastorno caracterizado por un ritmo cardíaco irregular y, en ocasiones, demasiado rápido. Según información médica citada por medios estadounidenses, puede producir síntomas como cansancio, dificultad para respirar y dolor en el pecho. Su tratamiento puede incluir medicamentos, procedimientos médicos y cambios en el estilo de vida, dependiendo de cada caso.

Richie, ganador de cuatro premios Grammy y conocido por canciones como “All Night Long” y “Hello”, se encontraba en plena actividad profesional antes de esta nueva pausa. Su gira con Earth, Wind & Fire forma parte de una agenda que también contempla presentaciones de su espectáculo King of Hearts en Las Vegas durante octubre y noviembre.

Por ahora, la prioridad del cantante es completar su recuperación antes de regresar al escenario. Los próximos compromisos de su gira conjunta quedaron afectados por la intervención, mientras sus representantes mantienen el mensaje de que Richie se encuentra bien y espera volver a actuar próximamente.

El nuevo episodio médico vuelve a colocar la salud del reconocido artista en el centro de la actualidad musical, después de varios meses en los que sus presentaciones estuvieron marcadas por interrupciones y cambios de programación.