Hospital Santo Tomás reúne a 600 profesionales en jornada científica

El encuentro cuenta con la participación de especialistas nacionales e internacionales procedentes de Chile, Ecuador y Argentina, quienes comparten conocimientos y experiencias en distintas áreas de la atención sanitaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Hospital Santo Tomás (HST) reúne a 600 profesionales de la salud en una jornada científica que aborda avances en medicina, enfermería, investigación, innovación y tecnología.

La actividad se desarrolla hasta el 25 de septiembre como parte de los LV Seminarios Científicos Médicos y los XLV Seminarios Científicos de Enfermería, organizados en el marco de los 323 años de historia del hospital.

El encuentro cuenta con la participación de especialistas nacionales e internacionales procedentes de Chile, Ecuador y Argentina, quienes comparten conocimientos y experiencias en distintas áreas de la atención sanitaria.

La agenda médica incluye temas de Ginecología y Obstetricia, Medicina, Cirugía y Urgencias, además de conferencias y talleres prácticos dirigidos a fortalecer las competencias de los participantes.

En el área de Enfermería se desarrollan sesiones sobre gobernanza, transformación digital, investigación y humanización del cuidado, con énfasis en la atención centrada en la persona.

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Durante la inauguración, el ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano Chang, destacó el papel del Hospital Santo Tomás en la formación de profesionales y su aporte al desarrollo de la salud pública panameña.

“La ciencia nos permite avanzar, la innovación transformar, la educación crecer y el trabajo en equipo convertir ese conocimiento en mejores servicios para nuestros pacientes”, enfatizó.

Por su parte, el director médico del HST, Dr. Bravo, resaltó que el hospital mantiene una actividad permanente de docencia e investigación y que la formación continua alcanza a profesionales médicos, técnicos y administrativos.

Las actividades académicas continuarán durante septiembre con seminarios dirigidos también a profesionales de Nutrición, Registros Médicos y áreas administrativas.

El Hospital Santo Tomás señaló que estos espacios buscan promover la actualización del personal y el intercambio científico, con miras a fortalecer la calidad y seguridad de la atención que reciben los pacientes.