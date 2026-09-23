CSS suspende temporalmente cirugías en la Policlínica de La Chorrera por trabajos de reparación

Las autoridades médicas y administrativas también trabajan en un plan de contingencia para recuperar las cirugías y procedimientos suspendidos y reprogramarlos en el menor tiempo posible.

La Chorrera, Panamá Oeste/La Caja de Seguro Social (CSS) inició este miércoles 23 de septiembre trabajos correctivos en el área de quirófanos de la Policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera, luego de que se identificara una filtración en esa zona de la instalación.

Las labores, a cargo del Departamento Nacional de Mantenimiento, se extenderán hasta el lunes 28 de septiembre, según informó la CSS.

Como consecuencia de estos trabajos, fueron suspendidos temporalmente todos los procedimientos quirúrgicos, las cirugías oftalmológicas ambulatorias y los procedimientos no invasivos que se realizan en los tres salones de operaciones de la policlínica.

La CSS informó que el personal de la instalación está contactando por teléfono a los pacientes cuyos procedimientos fueron afectados para comunicarles la cancelación y, posteriormente, las nuevas fechas de atención.

Las autoridades médicas y administrativas también trabajan en un plan de contingencia para recuperar las cirugías y procedimientos suspendidos y reprogramarlos en el menor tiempo posible.

La institución pidió disculpas por los inconvenientes que puedan ocasionar estas labores y señaló que los trabajos buscan garantizar condiciones óptimas y seguras para la atención de los pacientes.