Panamá realizará simulacro nacional el 12 de octubre: ¿cómo será la jornada?

El ejercicio comenzará a las 10:00 a. m. y se desarrollará en las 10 provincias y todos los corregimientos. Sinaproc busca evaluar los tiempos de evacuación y la capacidad de respuesta de instituciones, comunidades, centros educativos y edificios.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se prepara para realizar el próximo 12 de octubre un simulacro nacional ante un sismo, con ejercicios de evacuación en instituciones públicas y privadas, centros educativos, hospitales, edificios y comunidades de todo el país.

El ejercicio comenzará a las 10:00 a. m. y abarcará las 10 provincias y todos los corregimientos del país, con el objetivo de poner a prueba la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones ante una emergencia.

Reyes Jiménez, director de la Academia del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), explicó que el simulacro busca fortalecer los conocimientos sobre gestión de riesgos y evaluar qué tan preparadas están las comunidades para responder ante un evento de este tipo. “Un simulacro no resulta ser efectivo hasta que usted no lo ponga en práctica: por dónde entrar, por dónde salir y cómo tener las normas de seguridad”, señaló.

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Evacuación en edificios y comunidades

Uno de los escenarios que se pondrá a prueba será la evacuación de edificios de gran altura, particularmente en el centro de la capital, donde se concentra una importante cantidad de estructuras de este tipo. Jiménez hizo énfasis en que las personas no deben seguir recomendaciones difundidas en redes sociales que indiquen subir a las azoteas durante un sismo.

“Más rápido es bajar después del simulacro, después de un evento real, porque el marco de referencia lo tenemos en Japón. Mantener la calma no es quedarse tranquilo, es tomar las medidas con sentido común lógico para apoyar y salir tanto con las personas con discapacidad como embarazadas a un punto de encuentro lejos de la estructura”, explicó, al señalar que las personas deben conocer previamente las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

El funcionario destacó que mantener la calma no significa quedarse inmóvil, sino actuar con sentido común y seguir los procedimientos de seguridad, prestando especial atención a personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores. La evacuación también incluirá viviendas y comunidades, donde las juntas comunales y los gobiernos locales tendrán participación en el apoyo a residentes que puedan requerir asistencia.

El ejercicio involucrará a diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Educación (Meduca). En el caso del Meduca, participarán sus 16 regiones educativas, mientras que el Minsa realizará ejercicios en sus diferentes instalaciones. También se contempla la participación de edificios y propiedades horizontales.

La jornada permitirá medir la reacción de las personas y los tiempos de evacuación. Para ello, el Centro de Operaciones de Emergencias y Desastres utilizará un código QR mediante el cual se registrará la cantidad de participantes y el tiempo empleado durante el ejercicio. Jiménez señaló que el propósito es identificar posibles dificultades y reducir las respuestas asociadas al pánico cuando ocurre una emergencia real.

Preparación ante un posible sismo

El director de la Academia de Sinaproc recordó que los sismos pueden generar otros eventos, como incendios o desplomes estructurales, por lo que la preparación debe contemplar distintos escenarios.

También indicó que la población debe conocer las condiciones de sus viviendas y comunidades, así como las rutas disponibles para evacuar. Sobre la seguridad estructural de los edificios, Jiménez explicó que este aspecto corresponde a las autoridades y profesionales competentes en materia de ingeniería y arquitectura. Añadió que Panamá cuenta con un reglamento estructural basado en normas estadounidenses que es revisado periódicamente.

Como parte de las actividades de preparación, el 11 de octubre se realizará una caminata que partirá del Museo Reina Torres de Araúz y culminará en la Catedral Metropolitana, con el objetivo de llamar la atención de la población sobre la importancia de realizar simulacros y conocer las medidas de evacuación.

Jiménez también recomendó a las familias preparar y revisar periódicamente una mochila de emergencia, además de contar con reservas de agua y alimentos enlatados para varios días. La preparación también busca que la población deje de asumir que un evento de gran magnitud no puede ocurrir en el país. El funcionario recordó además el sismo registrado en Colombia el pasado 12 de agosto, que fue percibido en Panamá, como un ejemplo de la necesidad de mantener activos los protocolos de respuesta.