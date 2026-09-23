Jubilados y Gobierno avanzan en nuevos descuentos; buscan aprobar una ley antes del 31 de octubre

Guillermo Cortés, del Movimiento Mundo de Jubilados, aseguró que existen consensos con el sector empresarial sobre varios beneficios y que continúan las conversaciones para definir una nueva propuesta tras el veto al proyecto 226. También cuestionó que el proyecto 491 sea presentado como un aumento de pensiones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Representantes de jubilados y pensionados avanzan en la búsqueda de una nueva propuesta sobre los descuentos contemplados en la Ley 6 de 1987, luego del veto presidencial al proyecto de Ley 226, que planteaba ampliar estos beneficios.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, afirmó que durante las reuniones con representantes del Gobierno, la Asamblea Nacional y el sector privado se han alcanzado consensos sobre varios de los beneficios, mientras continúan las conversaciones para definir el nuevo texto.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó el proyecto 226 el pasado 20 de septiembre y lo devolvió a la Asamblea Nacional, argumentando razones de inconveniencia e inexequibilidad.

Posteriormente, se instaló una mesa de trabajo para analizar alternativas al proyecto y establecer un esquema de descuentos que atienda a los jubilados sin afectar a las micro y pequeñas empresas. Según Cortés, existe un compromiso para que una nueva iniciativa pueda estar sancionada y promulgada a más tardar el 31 de octubre.

¿Qué descuentos se mantendrían?

Cortés explicó que uno de los puntos discutidos es mantener varios de los beneficios y modificar otros que han generado diferencias con el sector empresarial. Entre los descuentos que, según indicó, se busca mantener, están los relacionados con agua y energía eléctrica, cuyo porcentaje planteado pasaría de 25% a 30%.

También mencionó un 30% de descuento en paquetes de internet, así como 30% en pañales para adultos mayores y 25% en accesorios de ayuda, como elementos de apoyo para personas con movilidad reducida. Los descuentos en restaurantes también forman parte de los puntos que, según Cortés, permanecen en discusión.

En cuanto a los pasajes aéreos, hoteles y cruceros, señaló que existen conversaciones para modificar algunos de estos beneficios, particularmente el relacionado con los cruceros. La mesa de trabajo reúne a representantes de los jubilados, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el sector privado. En reuniones anteriores también han participado representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Fedecámaras y el sector farmacéutico.

Otro de los puntos analizados corresponde al descuento en farmacias. Cortés explicó que los representantes del sector han planteado mantener el porcentaje de 20% establecido en la legislación vigente, argumentando que sus márgenes de ganancia son reducidos. El dirigente señaló que las farmacias también enfrentan la competencia de promociones comerciales que ofrecen descuentos superiores durante determinados periodos y que se aplican a todos los clientes, no únicamente a los adultos mayores.

“Si se queda en 20%, como está la ley original, lo aceptaríamos”, afirmó Cortés. El proyecto 226 aprobado por la Asamblea Nacional contemplaba una ampliación de beneficios para jubilados y pensionados, pero fue objetado en su totalidad por el Ejecutivo.

Cortés cuestiona que el proyecto 491 sea presentado como un aumento

Durante la reunión también fue analizado el proyecto de Ley 491, presentado por la diputada Grace Hernández, que propone crear un fondo para otorgar un ingreso complementario a jubilados y pensionados cuyos pagos sean inferiores a $600 mensuales. La Asamblea ha discutido esta iniciativa mediante una mesa técnica para analizar su viabilidad financiera y las posibles fuentes de financiamiento.

Cortés consideró que las discusiones sobre el proyecto 491 deben mantenerse separadas de las relacionadas con el proyecto 226. Además, cuestionó que se presente ante los jubilados como un aumento de pensión. El dirigente manifestó que, a su juicio, la iniciativa todavía requiere mayor análisis y cuestionó las distintas fuentes de financiamiento que se han planteado.

De acuerdo con Cortés, una de las cifras que se ha mencionado para financiar el proyecto ronda los $140 millones, aunque aclaró que el Movimiento Mundo de Jubilados no ha realizado un cálculo propio sobre ese proyecto. La Asamblea ha señalado que el proyecto 491 busca crear un fondo especial para otorgar un ingreso complementario a quienes reciben menos de $600 y que la propuesta ha sido sometida a consultas para determinar su viabilidad y mecanismos de financiamiento.

Cortés indicó que el Movimiento Mundo de Jubilados mantiene conversaciones con los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, para plantear un ajuste a las pensiones. Según explicó, su propuesta contempla que cualquier eventual aumento se aplique de manera escalonada, de forma que considere a los distintos grupos de pensionados y jubilados.