Tom Cruise enfrenta un desastre global en Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu

La historia combina al actor, desastre ecológico y sátira política en una producción que apuesta por una escala cinematográfica y por un personaje diseñado para poner en primer plano las contradicciones del poder.

La película de Tom Cruise llegará a los cines con una historia marcada por el desastre ambiental, el poder empresarial y la sátira política. Digger, dirigida por el mexicano Alejandro G. Iñárritu, presenta al actor convertido en Digger Rockwell, un magnate petrolero cuya apariencia fue transformada mediante prótesis para construir a un personaje distante de la imagen habitual de Cruise.

Warner Bros. presentó el tráiler final de la producción, previsto para llegar a las salas de América Latina el 1 de octubre de 2026. El avance muestra a Rockwell enfrentando las consecuencias de una explosión ocurrida en una de sus plataformas petroleras, accidente que desencadena un tsunami y provoca una emergencia de proporciones internacionales. En medio de la crisis, el presidente de Estados Unidos, interpretado por John Goodman, le comunica la gravedad de la situación y le exige asumir la responsabilidad de ayudar a salvar a cientos de miles de personas.

La dimensión de la tragedia también aparece en el relato de la hermana del protagonista, interpretada por Sandra Hüller, quien describe cómo una región termina cubierta por el agua. Mientras las autoridades buscan contener los efectos de la catástrofe, Rockwell debe enfrentarse a un juicio caótico y a una opinión pública cada vez hostil.

El protagonista intenta defender el papel de la industria petrolera al sostener que sus empresas contribuyen al bienestar cotidiano. Sin embargo, el personaje reconoce que existe una percepción distinta sobre su figura y admite que algunos lo consideran “la escoria de la Tierra”. Esa contradicción se convierte en uno de los elementos centrales de la sátira que propone Iñárritu.

El tráiler incorpora al personaje de Kenny, interpretado por Jesse Plemons, cuya descripción resume el tono irreverente de la cinta al definirla como “ridícula, aterradora, graciosa, estúpida” y “muy divertida de ver”. El cierre refuerza esa combinación de humor absurdo y crítica política, con una escena protagonizada por Goodman y varios integrantes de su gabinete.

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Más allá de la historia de ficción, Digger aborda asuntos relacionados con la crisis climática, la responsabilidad corporativa y la actuación de los gobiernos ante una emergencia de gran escala. La película utiliza un escenario extremo para explorar las relaciones entre riqueza, influencia política y consecuencias ambientales.

La producción reúne a Tom Cruise con Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. También participa Emma D’Arcy, reconocida por su trabajo en House of the Dragon. El reparto acompaña el regreso de Iñárritu al cine en inglés después de El renacido, estrenada en 2015 y reconocida con tres premios Óscar.

El director coescribió el guion con Sabina Berman, Alexander Dinelaris Jr. y Nicolás Giacobone. Estos dos últimos fueron colaboradores de Iñárritu en Birdman, película que obtuvo cuatro estatuillas de la Academia, incluida la de mejor película. Su filmografía también comprende títulos como Babel y Biutiful, además de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, estrenada en 2022.

El presupuesto de Digger ha generado versiones diferentes. Un representante de Warner Bros. dijo al periodista Matt Belloni que la producción tuvo un costo de 125 millones de dólares, cifra que el comunicador calificó de “sospechosa”. Por otra parte, una fuente interna del estudio, citada por World of Reel, aseguró que el gasto real se estaba “empujando hacia los 200 millones de dólares”.

Con su estreno previsto para octubre, la película suma una nueva colaboración entre una estrella de Hollywood y uno de los directores latinoamericanos más reconocidos.