Sherri Shepherd rompe una barrera: será la primera mujer en interpretar al Genio de 'Aladdin'

La actriz debutará el 16 de octubre y permanecerá en escena hasta el 3 de enero de 2027.

Sherri Shepherd hará historia en Broadway al convertirse en la primera mujer que interpretará al Genio en el musical Aladdin, una incorporación que rompe con la tradición mantenida durante las 11 producciones internacionales que Disney ha desarrollado del espectáculo.

El musical Aladdin llegó a Broadway en 2014, después de estrenarse originalmente en Seattle en 2011, y adapta la película animada de Disney de 1992. El Genio se convirtió en uno de sus personajes más reconocibles gracias a Robin Williams en el filme original y posteriormente a Will Smith en la versión de acción real estrenada en 2019.

Sobre los escenarios neoyorquinos, el personaje ha sido interpretado por James Monroe Iglehart, ganador del premio Tony en 2014 por originar el papel, además de Major Attaway, Michael James Scott y Caleb A. Barnett. La llegada de Shepherd, de 58 años, supone ahora un cambio histórico para la producción.

La actriz se prepara con clases de canto y danza y ensaya “Friend Like Me” durante largas caminatas por Nueva York. Al hablar sobre el desafío profesional, reconoció: “Toda mi carrera ha estado lejos de ser el camino fácil”. Shepherd añadió: “Toda mi vida ha sido así: si algo te da miedo, dices que sí. Y esto no es diferente porque está completamente fuera de mi zona de confort”.

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Para fortalecer su preparación, también ha buscado orientación entre figuras experimentadas del teatro. “Hablo con mis amigos de Broadway: Kristin Chenoweth, Steven Boyer, que estuvo en ‘Kimberly Akimbo’, Wayne Brady; con cualquiera que conozca que haya estado en Broadway. Los llamo diciendo: ‘Ayúdame, ayúdame, ayúdame’, y recibo muchos consejos”, relató.

Disney confirmó oficialmente su incorporación y Shepherd describió la oportunidad como un logro personal. “Unirme a Aladdin en Broadway es un sueño hecho realidad, y un honor increíble”, expresó. “El Genio es un personaje tan icónico, y estoy más que emocionada de aportar mi propia energía, humor, corazón y un poco de magia a este papel”, agregó.

La intérprete señaló además que espera que “el público se vea reflejado en este Genio y salga del teatro sintiendo mucha alegría e inspirado a creer en lo imposible”. Sobre convertirse en la primera mujer en asumir el personaje, afirmó que “No me tomo a la ligera” y agregó: “Estoy lista para frotar la lámpara, desatar algo de magia y pasar el mejor momento de mi vida en Broadway”.

Este será el segundo trabajo de Sherri Shepherd en Broadway. En 2014 interpretó a la madrastra en Cinderella, mientras su experiencia teatral también incluye Love, Loss and What I Wore, Celebrity Autobiography: In Their Own Words y My First Ex-Husband.

Ganadora de un Daytime Emmy y un NAACP Image Award, Shepherd fue copresentadora de The View entre 2007 y 2014 y posteriormente encabezó su programa Sherri. Su regreso a Broadway también conecta con recuerdos de infancia y con su relación familiar con el teatro.

“He llevado a mi familia, a mis sobrinas y sobrinos, a ver este musical, y nunca imaginé que algún día formaría parte de la familia de ‘Aladdin’. Así que estoy más que emocionada”, explicó. Luego añadió: “Quiero que todos los niños que entren a ese teatro sientan lo mismo que sentí yo cuando era niña y vi a Stephanie Mills en ‘The Wiz’”.

Shepherd asumirá el desafío en el New Amsterdam Theatre de Nueva York, consolidando un capítulo inédito en la historia de Aladdin en Broadway y aportando una nueva interpretación al emblemático Genio de Disney ante el público de una de las principales plazas teatrales mundiales.