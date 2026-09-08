Ariana Grande y Ricky Álvarez reavivan su romance tras el final de Eternal Sunshine Tour

La cantante publicó un montaje en blanco y negro con recuerdos de la gira, entre ellos un momento de intimidad con el bailarín, con quien retomó su romance este año.

Ariana Grande cerró su Eternal Sunshine Tour en Londres y, pocos días después, compartió imágenes que vuelven a poner su relación con Ricky Álvarez en el centro de la atención.

El recorrido concluyó tras 41 conciertos y dejó una última presentación cargada de simbolismo. En el video publicado en Instagram aparecen ensayos, escenas detrás del escenario y distintos instantes de la producción. En una de las secuencias, Grande se aproxima al borde de una plataforma mientras Álvarez toma fotografías. Ambos se besan antes de continuar con sus actividades.

Junto al material, la intérprete expresó su gratitud por la experiencia vivida durante los meses de conciertos. “Esta experiencia ha significado para mí más de lo que las palabras pueden expresar… ‘Te amo’ no alcanza a describirlo. Gracias. De todo corazón. Siempre tuya, Ariana”, escribió.

La cercanía entre ambos también quedó reflejada durante el concierto final. Grande modificó la letra de “thank u, next”, tema publicado originalmente en 2018. En lugar de interpretar “Escribí algunas canciones sobre Ricky / Ahora escucho y me río”, cantó: “Escribí algunas canciones sobre Ricky / Estoy tratando de que sea mi último amor”.

El cambio no fue el primero. Durante una actuación en julio en el Barclays Center de Brooklyn, la artista había utilizado otra variante: “Escribí algunas canciones sobre Ricky / Siempre encontramos el camino de regreso”. Estas referencias reforzaron las señales públicas sobre la reconciliación de la pareja.

Grande y Álvarez mantuvieron una relación entre 2015 y 2016. El vínculo volvió a comenzar en julio, menos de dos meses después de la ruptura de la cantante con Ethan Slater, con quien había mantenido una relación de aproximadamente tres años.

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Según una fuente citada por Page Six, la artista no pretendía apresurar la definición de su relación con Álvarez y ambos preferían avanzar gradualmente, tomando en cuenta los compromisos profesionales de Grande.

En agosto, la cantante hizo pública la relación mediante Instagram. Las fotografías mostraban a ambos juntos, aunque Grande evitó exhibir sus rostros de manera directa y optó principalmente por encuadres desde el cuello hacia abajo. Aquella publicación representó la primera confirmación abierta del romance tras su reconciliación.

El momento personal coincide con el final de una etapa profesional particularmente exigente. A comienzos de agosto, Grande anunció que se tomaría una pausa de las apariciones públicas una vez terminara la gira. Un representante explicó a People que la intérprete quería descansar después de meses de actividad y exposición mediática.

“Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”, expresó.

La intensidad física de los conciertos también influyó en la decisión. Una fuente cercana a la artista explicó: “Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa sana y exitosamente a un nivel altísimo noche tras noche”.

La pausa llegará acompañada de cambios en su agenda. Grande ya no participará en la reposición de Sunday in the Park with George, musical de Stephen Sondheim previsto para el próximo verano en el Barbican Centre de Londres.

Sin embargo, su actividad profesional no se detendrá por completo. La cantante mantiene compromisos cinematográficos y forma parte de Focker-in-Law, donde interpreta a Olivia Jones, prometida de Henry Focker, personaje encarnado por Skyler Gisondo. La película tiene previsto llegar a los cines el 25 de noviembre.

Mientras prepara ese nuevo capítulo, Ariana Grande concluye su gira con una exposición pública que combina agradecimiento a sus seguidores, descanso profesional y renovadas señales sobre su romance con Ricky Álvarez.