Lisa revela el costo de ocultar el amor en el K-pop y la historia que inspiró 'Dream'

En el documental Always Lalisa , la estrella tailandesa explica que mantuvo relaciones en secreto por temor a que hacerlas públicas afectara la popularidad del grupo y su carrera.

Lisa, integrante de BLACKPINK, abrió una ventana poco habitual hacia su vida sentimental y las exigencias que enfrentó durante sus primeros años en la industria surcoreana.

La cantante, cuyo nombre completo es Lalisa Manobal, describe las restricciones que rodean a los romances de los ídolos. “En la cultura del K-pop, no podemos tener citas”, afirma en la producción, según información publicada por Toronto Star. Para Lisa, la exposición de una pareja podía convertirse en un riesgo profesional cuando BLACKPINK consolidaba su reconocimiento internacional.

La artista profundiza en esa presión al recordar experiencias de juventud. “Si estás saliendo con alguien y te sorprenden los paparazzi, tu popularidad baja. Cuando era más joven, tuve algunas relaciones, pero teníamos que escondernos cuando salíamos. No quería que mis citas fueran lo que perjudicara la popularidad de Blackpink”, relata.

Una de aquellas relaciones terminó vinculada directamente con su trabajo como solista. Lisa revela que una experiencia sentimental inspiró “Dream”, canción incluida en su álbum Alter Ego, publicado en 2025. Antes de lanzar el tema, buscó a la persona involucrada para solicitar autorización. Esa persona aceptó con una condición: que los seguidores no lograran identificarla. Aunque algunos fanáticos creyeron descubrir de quién se trataba, Lisa sostiene que sus conclusiones fueron equivocadas.

Su testimonio coincide con experiencias compartidas por Rosé, también integrante de BLACKPINK. Durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy, la cantante habló sobre las estrategias que utilizó para proteger una relación del escrutinio público. Para pasar inadvertida, estudió la vestimenta de mujeres mayores, compró prendas similares y utilizó una peluca corta y oscura.

“Estudié cómo se vestían las señoras mayores y empecé a pedir ese tipo de ropa. Yo iba a su casa, porque no podíamos ir a ningún lado. Viajaba así por si alguien me veía”, explicó Rosé sobre las medidas adoptadas para evitar ser reconocida.

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La estrategia llegó incluso a transformar parte de su guardarropa. “Me volví loca comprando faldas largas floreadas, de color celeste”, recordó. Según relató, mantuvo aquella rutina durante al menos seis meses para preservar la privacidad del vínculo. “Estaba muy comprometida con mantener el secreto”, afirmó.

Las confesiones de ambas artistas muestran cómo la vida amorosa de las estrellas del K-pop puede quedar condicionada por expectativas relacionadas con la imagen pública, los seguidores y la exposición mediática. En el caso de Lisa, esas experiencias también terminaron convirtiéndose en material creativo para su etapa musical individual.

Always Lalisa está dirigido por Sue Kim y producido por Sony Music Vision, RCA Records y Tremolo Productions. Su estreno mundial está programado para el 11 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Posteriormente llegará a salas IMAX y otros cines del mundo el 12 de octubre, mientras las entradas estarán disponibles desde el 9 de septiembre.

El proyecto permitirá conocer una faceta de la intérprete, quien después de años vinculada al fenómeno de BLACKPINK comenzó a ampliar su identidad artística mediante proyectos individuales. Su relato sentimental aparece así integrado a una revisión más amplia de los desafíos personales derivados de la fama.

La producción también tiene previsto incorporarse a YouTube Premium posteriormente en 2026. El documental recorrerá distintas etapas personales y profesionales de Lisa, desde su experiencia dentro de BLACKPINK hasta el desarrollo de su carrera solista, ofreciendo detalles sobre los sacrificios que acompañaron su ascenso y la historia íntima detrás de “Dream”.