Egipto condena a muerte a presentadora Sarah Khalifa acusada de narcotráfico

La sentencia, comunicada este sábado por el diario estatal al-Ahram, establece la ejecución en la horca para los acusados.

La presentadora de televisión egipcia Sarah Khalifa fue condenada a muerte junto con otras once personas por un tribunal penal de El Cairo, en un proceso relacionado con una presunta red dedicada al tráfico de drogas sintéticas.

El fallo impone también una multa de 500.000 libras egipcias a cada condenado, equivalente a unos 9.800 dólares. La decisión fue adoptada por el Tribunal Penal de El Cairo, que examinó cargos por asociación criminal, importación de insumos y posesión ilegal de armas. Otros nueve acusados recibieron cadena perpetua, mientras siete personas fueron absueltas al concluir el proceso.

Según el expediente, la acusación sostiene que Khalifa y los demás procesados integraban una estructura organizada. Los fiscales describieron la agrupación como una banda criminal “especializada en importar sustancias utilizadas en la fabricación de narcóticos con fines de tráfico”, además de atribuirle posesión ilegal de armas de fuego. Distintos integrantes habrían asumido tareas separadas para ingresar, almacenar y elaborar los productos. El caso incluye cargos vinculados con armas sin licencia.

Khalifa tiene una amplia presencia digital y suma unos 2,5 millones de seguidores en Instagram. También dirige una clínica de belleza y alcanzó notoriedad al conducir un programa de entretenimiento junto al músico Hamo Bika. Su perfil público había combinado contenidos televisivos y empresariales, lo que convirtió su detención en un asunto de especial atención en Egipto durante el desarrollo de la investigación judicial actual.

Durante la lectura de la sentencia, la presentadora rompió en llanto y reclamó clemencia, según un video difundido en redes sociales cuya autenticidad no pudo ser verificada de forma independiente. En esas imágenes se escucha a Khalifa afirmar: “Nunca he fumado un cigarrillo en mi vida”, se la escucha decir. “Juro por Dios Todopoderoso, con el juramento más solemne, que he sido víctima de una injusticia”, ante el tribunal.

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La investigación presentada por la fiscalía se apoyó, según los reportes, en testimonios de veinte testigos y en material de carácter documental y digital. Entre las pruebas mencionadas figuran conversaciones, fotografías y videos que, según los investigadores, permitirían reconstruir las actividades atribuidas a los acusados. La acusación también señaló que una propiedad residencial era utilizada para guardar materias primas y fabricar las sustancias sintéticas.

El volumen de material incautado constituye uno de los elementos centrales del expediente: las autoridades reportaron el decomiso de 750 kilogramos de narcóticos sintéticos y otras materias primas destinadas a su elaboración. La fiscalía sostuvo que la organización repartía responsabilidades entre sus integrantes, mientras el tribunal valoró las pruebas reunidas durante la investigación antes de emitir el fallo. La causa incluye acusaciones relacionadas con armas.

La reacción de Khalifa durante la audiencia quedó registrada en imágenes difundidas posteriormente en internet durante la lectura del fallo judicial. El video muestra a la presentadora llorando y pidiendo “misericordia y humanidad”. La autenticidad de las imágenes no pudo ser verificada de forma independiente. CNN se comunicó con su abogado para solicitar comentarios. Los fiscales, por su parte, sostienen la acusación con pruebas durante la investigación.

El caso se desarrolla en un país donde la pena de muerte continúa vigente y puede aplicarse a determinados delitos graves, entre ellos el narcotráfico. Los datos de Amnistía Internacional indican que Egipto dictó 492 condenas a muerte durante 2025, una de las cifras más altas registradas en el mundo ese año. También se registraron 23 ejecuciones en el país durante el mismo periodo, según el informe.