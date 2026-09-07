North West debuta en solitario con Kim Kardashian y Kanye West entre el público

La adolescente de 13 años subió al escenario de The Vic Theatre el sábado 5 de septiembre ante seguidores de distintas edades y con varios familiares e invitados presentes.

North West dio un nuevo paso en su carrera musical al ofrecer su primer concierto en solitario en Chicago, una presentación que reunió entre el público a sus padres, Kim Kardashian y Kanye West.

El debut ocurrió durante un fin de semana especialmente musical para la familia. Kanye West se encontraba también en Chicago, donde cerró dos presentaciones agotadas en Soldier Field. El rapero asistió al concierto de su hija con chaqueta de cuero marrón y pantalón del mismo tono, mientras grababa algunos momentos desde uno de los palcos del recinto.

Kim Kardashian también acompañó a North West, aunque ambos padres permanecieron en sectores separados. La empresaria documentó parte del espectáculo mediante sus historias de Instagram y compartió imágenes del público, donde podían observarse carteles preparados por seguidores. Uno de ellos llevaba el mensaje “Somos del lado de North West”.

Kardashian también republicó videos realizados por amigos presentes en el concierto. Una de esas publicaciones destacaba el desempeño de la adolescente con el mensaje “Ella la estaba rompiendo. Solo tiene 13, wow”. Horas antes, la empresaria había visitado la tienda insignia de Skims ubicada en Gold Coast, Chicago.

La presencia conjunta de los padres volvió a concentrar atención sobre la dinámica familiar después de su separación. Kardashian y West estuvieron casados entre 2014 y 2021 y tienen cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Tras el divorcio, ambos han continuado acompañando diferentes proyectos artísticos de sus hijos.

El desarrollo creativo de North también está vinculado con su educación. La adolescente estudia desde casa mediante un programa que combina contenidos académicos tradicionales con actividades relacionadas con sus intereses. Kardashian explicó anteriormente: “Ella recibe educación desde casa, y gran parte le ayudo yo con las enseñanzas... hacemos muchos cursos realistas de cosas que realmente le interesan”.

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Según la empresaria, el modelo incluye matemáticas aplicadas a presupuestos, construcción de marca y proyectos relacionados con accesorios. La agenda académica reserva igualmente espacio para que North trabaje en el estudio de grabación y continúe desarrollando su primer álbum.

Sobre esa evolución artística, Kardashian aseguró: “Ha sido tan lindo verla florecer”. También detalló cómo integra la composición musical con las responsabilidades escolares: “Agregaré que ella escribe todas sus letras como parte de sus exámenes de ortografía. Hacemos en casa todas las cosas que ella realmente disfruta y que son desafiantes”.

La presentación en The Vic Theatre llegó después de la cancelación del Kimokawaii Tour, una gira de 14 fechas por Norteamérica que North tenía previsto realizar junto con la rapera Molly Santana. Pese a ese cambio de planes, la joven mantuvo su compromiso con la actuación programada en Chicago.

Su intención de desarrollar una trayectoria musical ya había quedado reflejada en una entrevista con Dazed, donde declaró: “Este es mi hobby, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que quiero hacer con mi vida”.

El repertorio del concierto estuvo centrado en N0rth4evr, el EP debut de North West, publicado a comienzos de mayo. El proyecto incluye seis canciones distribuidas en aproximadamente once minutos y combina influencias de rage rap, emo, hyperpop, rock alternativo y metal.

Con su primera presentación individual, North trasladó al escenario una propuesta musical que hasta ahora había desarrollado principalmente mediante grabaciones. El concierto en Chicago marcó así una nueva etapa para la adolescente, acompañada por Kim Kardashian y Kanye West mientras comienza a construir su propio camino dentro de la industria musical.