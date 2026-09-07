Youtuber Jack Doherty fue detenido en Florida por presunta violencia doméstica

El creador de contenido estadounidense Jack Doherty fue arrestado el viernes en Fort Lauderdale, Florida, después de que la policía respondiera a un reporte por un presunto episodio de violencia doméstica ocurrido dentro de una residencia.

De acuerdo con la información policial, los agentes llegaron poco antes del mediodía a una vivienda situada en la cuadra 1400 de Southwest Fifth Court, en el vecindario Riverside Park. Tras evaluar lo sucedido, determinaron que Doherty y una mujer, cuya identidad no fue revelada, habían protagonizado una pelea física dentro del inmueble.

La presunta víctima no presentó heridas, según precisaron las autoridades. El youtuber fue detenido bajo un cargo de agresión doméstica, clasificado como delito menor. Hasta el momento tampoco se ha confirmado públicamente la relación entre Doherty y la mujer involucrada en el incidente.

Una de las publicaciones recientes del influencer en Instagram mostraba un viaje junto a su novia, Katalina Cartmel. Sin embargo, no existe confirmación de que ella sea la persona mencionada en el reporte policial, por lo que su identidad permanece sin divulgar.

Durante la mañana del sábado, Jack Doherty permanecía recluido en la cárcel principal del condado de Broward, con una fianza establecida en 1.000 dólares. Además, una orden judicial le prohibió mantener cualquier tipo de contacto con la presunta víctima mientras continúa el proceso.

Una persona cercana al creador de contenido aseguró a TMZ que Doherty habría actuado en defensa propia. Esa versión, sin embargo, corresponde al entorno del influencer y no modifica el cargo informado por las autoridades tras atender el incidente en Fort Lauderdale.

El nuevo arresto se produce menos de un año después de otro episodio judicial protagonizado por Doherty en Florida. En noviembre de 2025 fue detenido en Miami Beach por cargos relacionados con posesión de drogas y resistencia al arresto.

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Según documentos judiciales del condado de Miami-Dade, en aquella ocasión enfrentó cargos por posesión de una sustancia controlada, específicamente anfetaminas, posesión de 20 gramos o menos de cannabis y resistencia al arresto. Posteriormente ingresó a un programa de desestimación diferida.

Los reportes indicaron que Doherty se encontraba grabando contenido para redes sociales e intentando interactuar con policías en la vía pública cuando habría obstaculizado el tráfico. Durante la requisa, los agentes encontraron una sustancia descrita como “media pastilla ovalada de color naranja con el número 3 impreso, compatible con una anfetamina de Categoría II”, además de tres cigarrillos presuntamente de cannabis.

Después de pagar una fianza de 3.500 dólares, recuperó su libertad y publicó imágenes relacionadas con aquella detención. En uno de los videos se escucha a una persona advertirle “Estás a punto de ir a la cárcel”. Doherty también relató posteriormente que permaneció “cinco horas o más” detenido.

Al recordar aquel episodio, comentó: “Pensé, diablos, estoy volando a Dubái en mi mente ahora mismo”. El cargo relacionado con cannabis fue retirado después de su incorporación a un programa de desvío para delitos de drogas. Tras completar el programa en marzo, recibió un certificado de descargo definitivo y la Fiscalía de Florida canceló el juicio previsto para mayo de 2026.

Doherty supera actualmente los 15 millones de suscriptores en YouTube y 10 millones de seguidores en TikTok.

Ahora, el arresto de Jack Doherty en Florida vuelve a situar al influencer bajo atención pública, esta vez por una acusación de violencia doméstica que continuará su curso ante las autoridades judiciales del condado de Broward.