Fátima Bosch aclara demanda de Nawat Itsaragrisil

Ante las versiones sobre un eventual proceso judicial en Tailandia, Bosch aseguró que hasta ahora no ha sido notificada oficialmente.

La controversia entre Fátima Bosch, actual Miss Universe, y el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil volvió a tomar fuerza después de que trascendiera una presunta demanda contra la modelo mexicana por difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa.

Durante un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto de Ciudad de México, la representante tabasqueña respondió directamente a los señalamientos y afirmó: “Yo hasta el día de hoy no he recibido nada, ninguna notificación acerca de ninguna demanda”.

Las declaraciones se producen después de que Nawat asegurara haber iniciado acciones legales y presentara un documento atribuido a la Policía Nacional de Tailandia. Según la información difundida, el empresario sostiene que estaría avanzando un procedimiento que podría derivar en una orden de arresto contra Bosch. Sin embargo, la mexicana insiste en que no ha recibido comunicación formal relacionada con el caso.

La disputa tiene como antecedente el episodio protagonizado por ambos en noviembre de 2025, antes de que Bosch fuera coronada Miss Universe. En aquella ocasión, Nawat la confrontó públicamente por supuestamente incumplir compromisos promocionales en redes sociales. Cuando la concursante intentó explicar su posición, el directivo la interrumpió, generando una escena que alcanzó amplia difusión internacional.

Al recordar aquel momento, Bosch sostuvo: “Lo que pasó ese día quedó grabado, todo el mundo lo vio desgraciadamente mucha gente tiene que usar mi nombre hacer polémica o hacerse relevante”.

La reina de belleza también defendió la manera en que reaccionó durante aquella confrontación. “Yo creo que como sociedad deberíamos de reflexionar que, en pleno siglo XXI, no puede ser que exigir el respeto básico hacia una mujer sea algo que nos siga escandalizando”, manifestó.

Bosch aseguró que su prioridad continúa siendo cumplir sus responsabilidades profesionales y cuestionó la información que circula alrededor de la controversia. “Lo único que les puedo decir es que yo estoy concentra en mi trabajo y que mucha gente usa las redes sociales para desinformar y sobre todo para colgarse de alguien”, agregó.

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Al ser consultada sobre si Nawat Itsaragrisil, actual CEO de Miss Grand International, debería continuar vinculado a los concursos de belleza, evitó profundizar en el enfrentamiento: “Yo no tengo comentarios de él ni de nadie”.

Mientras atraviesa la recta final de su etapa como reina, Bosch también habló sobre sus planes profesionales. Ante la posibilidad de incursionar en televisión después de finalizar su reinado, respondió: “ Sí (me gustaría hacer) novelas y programas, pero yo todavía estoy concentrada en filantropía y diseño”.

La mexicana recientemente participó en la elección de la nueva Miss Universe México, certamen en el que María Vargas, representante de Jalisco, obtuvo la corona y se convirtió en la próxima candidata mexicana para la competencia internacional. Bosch fue la encargada de coronar a su sucesora y despedirse del título nacional.

Sobre Vargas, Fátima destacó su perfil y compromiso social: “Ella va a hacer un excelente trabajo representándonos ante el mundo. Tuve la oportunidad de conocerla, tiene un corazón muy bonito, está muy comprometida con muchas causas sociales”.

El episodio marca una nueva etapa para Bosch, quien combina sus compromisos como Miss Universe con proyectos vinculados a la filantropía y el diseño. Entretanto, la controversia legal permanece rodeada de versiones contrapuestas: Nawat sostiene que existe una acción judicial en marcha, mientras Bosch afirma no haber recibido hasta ahora ninguna notificación oficial. La eventual evolución del caso dependerá de las actuaciones de las autoridades competentes y de cualquier comunicación judicial que pueda producirse.