Billy Ray Cyrus respalda a Miley tras eliminar su apellido

El artista reaccionó públicamente a la decisión de su hija de prescindir del apellido familiar en su identidad artística.

La cantante ahora aparece únicamente como “Miley” en sus redes sociales, una transformación que coincide con el anuncio de Bass Persuades, su décimo álbum de estudio, previsto para el 18 de septiembre.

El músico country, de 65 años, utilizó Instagram para respaldar la elección de su hija y acompañó sus palabras con una antigua fotografía familiar. “La familia importa más que nunca ahora”, escribió. Después explicó que, en el ámbito privado, nunca necesitó utilizar su apellido para referirse a ella: “Siempre llamé a mi hijita Miley. Solo… Miley. Igual que siempre llamé a mi hijito Braison”.

Billy Ray aprovechó el mensaje para recordar que él también contempló una identidad artística más breve antes de alcanzar la fama. “Apuesto a que no sabían… que yo era solo CYRUS antes de que saliera Achy Breaky Heart en el 92. Todas mis prendas y camisetas solo decían CYRUS, SOME GAVE ALL, con una imagen de la bandera POW MIA [Desaparecidos en Acción] y las palabras… ‘No serán olvidados’”, relató.

El intérprete reveló además que conversó con Miley Cyrus antes de que ella hiciera público el cambio. “Le dije a Miley ayer que me sentía bien con que ella usara solo su primer nombre”, aseguró. Para explicar su postura, mencionó a otras figuras reconocidas mundialmente por un único nombre: “Mencioné a Dolly y a Cher. Pensándolo más y más… Elvis… Prince… y así sucesivamente”.

Para Billy Ray, la decisión encaja con la evolución profesional de su hija. “Es una progresión natural para una superestrella icónica y legendaria. ¡Y la leyenda continúa! No puedo esperar al nuevo álbum”, afirmó. Incluso recordó con humor una decisión tomada durante sus propios comienzos: “Ahora… si Mercury/Polygram no hubiera insistido en la parte de ‘Billy Ray’ y me hubiera dejado ser solo CYRUS…… podría haber logrado algo!!! Ja ja!!!”. Cerró el comentario con “Todo bien”.

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Miley, de 33 años, nació como Destiny Hope Cyrus en noviembre de 1992. Durante su infancia recibió el apodo “Smiley” debido a su personalidad alegre, expresión que posteriormente se redujo a Miley. En 2008 modificó legalmente su nombre y pasó a llamarse Miley Ray Cyrus.

Su nueva identidad pública acompaña el lanzamiento de Bass Persuades. Al presentar el proyecto, la cantante describió su relación con la música: “La música se apodera de nosotros. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos con ella, la dejamos salir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte”. Sobre el significado del título agregó: “Corazón lleno, angustia, cada parte de la vida en el medio. Eso es lo que el título significa para mí”.

El respaldo de Billy Ray adquiere relevancia después de las tensiones familiares surgidas tras su divorcio de Tish Cyrus, madre de Miley. Con el tiempo, padre e hija reconstruyeron su relación, según declaraciones de la propia artista.

En marzo de 2025, Miley reconoció públicamente las dificultades atravesadas entre ambos: “Mi padre y yo hemos tenido nuestros problemas a lo largo de los años”. También explicó la perspectiva adoptada durante su adultez: “Ahora, en mis 30, la familia es mi prioridad por encima de todo. Estoy en paz sabiendo que se han construido puentes y que el tiempo ha sanado mucho”.

La decisión de convertirse artísticamente en “Miley” coincide así con una nueva etapa musical y personal. Lejos de cuestionarla, Billy Ray ha presentado el cambio como una evolución natural y ha dejado claro que su respaldo permanece intacto mientras la cantante prepara el próximo capítulo de su carrera internacional.