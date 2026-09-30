Panamá Black Weekend 2026: Acodeco vigilará ofertas, descuentos y precios del 2 al 4 de octubre

La Acodeco recuerda que, en las ventas especiales, los comercios deben informar claramente el precio anterior y el nuevo precio , además de indicar si la promoción aplica a todo el establecimiento o únicamente a determinados productos o servicios.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) desplegará personal a nivel nacional durante el Panamá Black Weekend 2026, que se realizará del 2 al 4 de octubre, para verificar que las ofertas anunciadas por los comercios sean reales, claras y cumplan con lo establecido en la Ley 45 de 2007.

La jornada comercial contempla promociones de hasta 70% en mercancía seleccionada, por lo que la entidad concentrará sus inspecciones en la publicidad, los descuentos, los precios y las condiciones aplicables a las promociones.

El operativo toma como referencia los resultados del Panamá Black Weekend 2025, cuando la Acodeco inspeccionó 318 locales comerciales y detectó 42 anomalías relacionadas con publicidad, además de 112 productos vencidos y 185 establecimientos con faltas de precios a la vista.

Entre las irregularidades publicitarias encontradas el año pasado estuvieron promociones sin fecha de duración, anuncios que indicaban “hasta agotar existencias” sin especificar las cantidades disponibles, ofertas que excedían los tres meses, promociones vencidas y restricciones que no estaban claramente informadas.

La Acodeco recuerda que, en las ventas especiales, los comercios deben informar claramente el precio anterior y el nuevo precio, además de indicar si la promoción aplica a todo el establecimiento o únicamente a determinados productos o servicios.

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Recomendaciones para los consumidores

La entidad recomienda a los consumidores comparar precios antes de realizar una compra, revisar el estado y las condiciones del producto, exigir y conservar la factura o comprobante de pago y guardar los anuncios de las promociones.

También aconseja verificar las condiciones, restricciones y fechas de vigencia de las ofertas antes de pagar. La Acodeco advierte que la publicidad obliga al comerciante a cumplir con lo anunciado y que los anuncios no deben inducir a error o confusión.

La institución también recuerda que no existe un derecho general a devolver un producto únicamente porque el consumidor cambió de opinión. Por ello, recomienda verificar la compra antes de efectuar el pago.

Durante el Panamá Black Weekend, los consumidores podrán reportar posibles irregularidades mediante el 311 de Atención Ciudadana, las redes sociales de @AcodecoPma y el sitio web de la institución.

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