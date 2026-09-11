Peso Pluma encabeza las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2026
El cantante mexicano acumula 17 nominaciones, seguido por Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, que reúne 12 menciones en diferentes categorías.
Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 ya definieron a sus principales contendientes y tendrán a Peso Pluma como el artista con mayor presencia en la próxima ceremonia.
La representación femenina tiene como principal figura a Karol G, quien aparece en nueve categorías y se ubica entre los nombres más destacados de esta edición. Prince Royce suma ocho nominaciones, mientras que Bad Bunny alcanza siete, completando el grupo de artistas con mayor cantidad de reconocimientos potenciales.
La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebrará el 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami. La transmisión en vivo estará a cargo de Telemundo y Peacock, mientras que el espectáculo también podrá seguirse mediante Universo, la aplicación de Telemundo y Telemundo Internacional en Latinoamérica y el Caribe.
La programación tendrá alcance en más de 22 países y reunirá a exponentes de distintos segmentos de la industria musical. En total, la organización contempla 47 categorías que abarcan géneros y áreas como Latin Pop, Tropical, Regional Mexicano y otros ritmos latinos, reflejando la diversidad de propuestas que integran actualmente el mercado musical de la región.
Entre las novedades de este año sobresale la creación de Artista de los Fans, una categoría que incorpora directamente la participación del público en la elección del ganador. El reconocimiento estará reservado para los cinco artistas que registren el mayor número de menciones dentro de la competencia general.
La votación para esta nueva categoría estará abierta a los seguidores a través de Telemundo.com/VOTA y permanecerá disponible hasta el mismo día de la ceremonia. De esta manera, el resultado dependerá exclusivamente de la decisión del público y añadirá un componente de participación directa a una gala marcada por la competencia entre algunos de los nombres más populares de la música latina.
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El liderazgo de Peso Pluma confirma la fuerte presencia que mantiene la música regional mexicana dentro de la temporada de premios. Sus 17 nominaciones lo colocan por encima de Tito Double P y Fuerza Regida, dos artistas que también tendrán una participación relevante en la definición de los ganadores.
Karol G, por su parte, se posiciona como la mujer con más nominaciones de esta edición, con nueve apariciones. Su presencia se suma a la de artistas como Prince Royce y Bad Bunny, quienes también figuran entre los intérpretes con mayores posibilidades de obtener reconocimientos durante la jornada.
La distribución de nominaciones permite observar la amplitud de géneros representados en los Billboard de la Música Latina, una de las principales celebraciones dedicadas a reconocer el desempeño de los artistas latinos en la escena musical internacional actual. La inclusión de categorías vinculadas con diferentes estilos musicales amplía el panorama competitivo y reúne a figuras consolidadas junto con protagonistas de las tendencias actuales.
Con la fecha de la ceremonia ya establecida y la lista de finalistas definida, la atención estará centrada en conocer qué artistas convertirán sus nominaciones en premios. Mientras tanto, la nueva categoría de Artista de los Fans permitirá que los seguidores tengan un papel determinante en uno de los reconocimientos de la edición 2026.
El 22 de octubre, Miami será nuevamente escenario de una noche dedicada a la música latina, con una competencia que reunirá a destacados representantes de distintos géneros. Peso Pluma llegará como líder de las nominaciones, aunque la amplitud de categorías mantiene abiertas las posibilidades para numerosos artistas.
A continuación, la lista completa de finalistas:
CATEGORÍAS DE ARTISTAS
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- El De Las R’s
- Emmanuel Cortes
- Gael Valenzuela
- Herencia de Grandes
- Omar Courtz
Gira del Año
- Bad Bunny
- Karol G
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Bruno Mars
- Burna Boy
- DJ Snake
- Shenseea
- Steve Aoki
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Fuerza Regida
- Karol G
- Shakira
CATEGORÍAS DE CANCIONES
Global 200 Canción Latina del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”
- W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”
“Hot Latin Song” Canción del Año
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
- Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
- Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
- Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Omar Courtz
- Peso Pluma
- Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- Kali Uchis
- Karol G
- RaiNao
- Rosalía
- Shakira
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Hermanos Espinoza
- Los Dos De Tamaulipas
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
- Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
- Prince Royce, “I Want It That Way”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Canción del Año, Streaming
- Emmanuel Cortes, “Amor”
- Fuerza Regida, “ANSIEDAD”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
CATEGORÍA DE ÁLBUMES
“Top Latin Album” del Año
- Beéle, BORONDO
- Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
- Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
- Rosalía, LUX
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Kali Uchis
- Karol G
- Rosalía
- Young Miko
“Top Latin Albums” Artista del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Los Dos De Tamaulipas
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
CATEGORÍA LATIN POP
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
- Danny Ocean
- Kali Uchis
- Kapo
- Rosalía
- Shakira
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
- Maná
- Matisse
- Morat
- Rawayana
- Reik
Canción “Latin Pop” del Año
- Alejandro Sanz & Carín León, “El Vino de Tu Boca”
- Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
- Maluma, “BRONCEADOR”
- Rauw Alejandro, “Besito en La Frente”
- Shakira & Beéle, “ALGO TÚ”
“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
- AP Global
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Top Latin Pop” del Año
- Becky G, Baraja Bendita
- Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
- Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto
- Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo
- Rosalía, LUX
“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
- Columbia
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
CATEGORÍA TROPICAL
Artista Tropical del Año, Solista
- Carlos Vives
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Daddy Yankee, “Sonríele”
- Marc Anthony & Wisin, “Que Me Quiera Má”
- Prince Royce, “I Want It That Way”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
- Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
- HYBE Latin America
- Rimas
- RMGroup
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Tropical del Año
- Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió
- Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya
- LA LOM, Live at Thalia Home
- Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never
- Victor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)
“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
- Concord
- Sony Music Latin
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Dareyes de La Sierra
- Junior H
- Neton Vega
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Los Dos De Tamaulipas
Canción Regional Mexicana del Año
- Emmanuel Cortes, “Amor”
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
- Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- Xavi & Grupo Frontera, “No Capea”
“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
- Afinarte
- Azteca
- Music VIP
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Regional Mexicano del Año
- Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
- Dareyes de La Sierra, Redención
- Junior H & Gael Valenzuela, DEPR
- Oscar Maydon, Rico o Muerto
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
CATEGORÍA LATIN RHYTHM
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
- Bad Bunny
- Karol G
- Omar Courtz
- Ozuna
- Rauw Alejandro
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
- Baby Rasta & Gringo
- Gente de Zona
- Jowell & Randy
- W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
- Wisin & Yandel
Canción “Latin Rhythm” del Año
- Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Feid, “Se Lo Juro Mor”
- J Balvin & Jay Wheeler, “Si Te Vas”
- Ryan Castro, Kapo & Gangsta, “LA VILLA”
- W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, “5 Estrellas (W Sound 23)”
“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum “Top Latin Rhythm” del Año
- Beéle, BORONDO
- Jay Wheeler, La Voz Favorita
- Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0
- Victor Mendivil, Tutankamon
“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
- 5020
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin
CATEGORÍAS ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA
Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
Editorial del Año
- Risamar Publishing, BMI
- RSM Publishing, ASCAP
- Street Mob ENT, BMI
- Universal Music Corp., ASCAP
- Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI
Productor del Año
- Ernesto “Neto” Fernández
- Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres