Maluma y Shakira vuelven a unir sus voces: así será su nueva canción ‘Agua’

El sencillo llegará a las plataformas digitales el próximo 17 de septiembre y se convertirá en su cuarto trabajo musical conjunto.

Shakira y Maluma volverán a compartir estudio con el lanzamiento de “Agua”, una colaboración que marcará el regreso de dos de las figuras más reconocidas de la música latina.

Los artistas confirmaron la noticia a través de sus redes sociales, donde también presentaron la portada del nuevo tema. En la imagen aparecen ambos vestidos de blanco, una propuesta visual que acompañará esta nueva etapa de su alianza artística y que rápidamente despertó expectativa entre sus seguidores.

Maluma había comenzado a alimentar las especulaciones un día antes del anuncio oficial. El cantante publicó en sus historias de Instagram una imagen en la que apenas podían distinguirse las siluetas de los protagonistas y pidió a sus seguidores que identificaran al artista con quien preparaba su siguiente dueto. La respuesta finalmente confirmó el regreso de una sociedad musical que ya acumula varios éxitos.

“Agua” reunirá nuevamente a Shakira y Maluma ocho años después de su última colaboración. Ambos artistas trabajaron anteriormente en “Chantaje”, “Trap” y “Clandestino”, canciones que forman parte de diferentes momentos de la trayectoria internacional de la cantante colombiana.

“Chantaje” y “Trap” fueron incluidas en El Dorado, álbum publicado por Shakira en 2017. El primero de estos temas se convirtió en uno de los mayores éxitos de aquella etapa y actualmente ocupa el cuarto lugar entre las canciones de la artista con más reproducciones en Spotify.

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Un año después llegó “Clandestino”, sencillo estrenado en 2018 cuya recepción también fue significativa. Su videoclip supera las 586 millones de reproducciones en YouTube, consolidando el impacto que tuvo la colaboración entre ambos intérpretes dentro del mercado latinoamericano y entre las audiencias internacionales.

El próximo lanzamiento llega, además, en un momento especialmente activo para Shakira. La artista se encuentra desarrollando su gira “Las mujeres ya no lloran”, una extensa serie de conciertos que retomará apenas un día después de la publicación de “Agua”.

A partir del 18 de septiembre, la cantante ofrecerá 12 presentaciones en Madrid, donde actuará en el Estadio Shakira, recinto creado especialmente para recibir esta etapa de su recorrido musical. La capital española será uno de los puntos centrales de la gira antes de que la artista continúe hacia otros destinos.

Después de su paso por España, Shakira viajará a Egipto para ofrecer el que, hasta ahora, figura como el último concierto programado de una gira que comenzó en febrero de 2025. El recorrido se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de su actual etapa profesional.

Mientras prepara este reencuentro con Shakira, Maluma mantiene activa la promoción de su carrera como solista. El cantante paisa continúa presentando su más reciente producción discográfica, Loco x volver, álbum que llegó al mercado el pasado 15 de mayo.

La publicación de “Agua” representa así un nuevo capítulo dentro de una relación artística que comenzó con “Chantaje” y continuó con otros lanzamientos que lograron una amplia presencia en plataformas digitales. La nueva canción llegará después de varios años sin una colaboración inédita entre ambos.

Por ahora, los detalles sobre la producción, composición y videoclip de “Agua” no han sido revelados por completo. El tema ya está disponible para preguardar en las principales plataformas musicales, mientras los seguidores esperan conocer el resultado de este nuevo encuentro entre Shakira y Maluma.

Con su estreno previsto para el 17 de septiembre, “Agua” se suma a la agenda musical de dos artistas que continúan ocupando un lugar destacado en la música latina contemporánea, mientras sus respectivas carreras avanzan entre nuevos proyectos, presentaciones internacionales y lanzamientos destinados al público global.