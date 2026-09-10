Enorme socavón afecta mansión de Nicolas Cage tras el paso del huracán Marie

La fuerza del océano volvió a transformar el paisaje costero de California tras el paso del huracán Marie.

En Malibú, el intenso oleaje, las mareas elevadas y la erosión provocaron un socavón de grandes dimensiones junto a la propiedad frente al mar del actor Nicolas Cage, en un episodio que expuso la fragilidad de las construcciones ubicadas en primera línea de costa.

El hundimiento apareció en Sea Level Drive, cerca de la vivienda del intérprete, y alcanzó aproximadamente 30 por 60 pies, equivalentes a unos 9 por 18 metros. La cavidad llegó a tener cerca de 25 pies, unos 7,6 metros, de profundidad. Las dimensiones quedaron especialmente visibles desde el aire, donde se aprecia el terreno que cedió hacia la playa.

La propiedad de Cage está valorada en unos 10,5 millones de dólares y fue adquirida por el actor en 2024. La residencia se encuentra entre el océano Pacífico y la Pacific Coast Highway y actualmente estaba sometida a trabajos de remodelación. Debido a que no había personas dentro del inmueble cuando ocurrió el colapso, no se reportaron heridos.

El incidente también generó afectaciones en la infraestructura del sector. El desplazamiento del terreno dañó una tubería de gas, situación que llevó a los equipos de emergencia a suspender temporalmente el suministro en una parte de la calle. Autoridades de Malibú señalaron el crecimiento del socavón y la intensa erosión costera como factores relacionados con la emergencia.

Algunas viviendas cercanas fueron marcadas como no aptas para ser ocupadas mientras se determina la estabilidad del suelo. La situación refleja el impacto que pueden alcanzar los eventos de oleaje extremo sobre propiedades construidas junto al mar, especialmente cuando coinciden con mareas altas y procesos acelerados de pérdida de arena.

Los efectos de Marie no se limitaron a Malibú. En distintos puntos del sur de California, el swell de largo periodo removió grandes cantidades de arena de las playas y dejó sectores residenciales más expuestos a la acción directa del océano. El fenómeno también produjo condiciones excepcionales para los aficionados al surf, aunque con consecuencias importantes para el litoral.

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En Laguna Beach, el campeón mundial de skimboard Blair Conklin registró imágenes de las playas de South Laguna y describió el estado de la costa como algo inusual. “Es la menor cantidad de arena que he visto en las playas de South Laguna en toda mi vida”, explicó.

El episodio alrededor de la mansión de Nicolas Cage se convirtió así en una de las imágenes más llamativas asociadas al impacto de Marie en California. Más allá de los daños puntuales, el desplazamiento del terreno muestra cómo la combinación de oleaje intenso, mareas y erosión costera puede modificar rápidamente zonas habitadas y afectar tanto viviendas como servicios esenciales.

Para las comunidades de la costa californiana, estos episodios representan un desafío creciente de protección y prevención. Las propiedades situadas frente al océano dependen de la estabilidad de terrenos sometidos permanentemente a la acción del agua, por lo que fenómenos de gran energía pueden alterar accesos, instalaciones y áreas próximas a las viviendas en cuestión de horas.

En el caso de la residencia de Cage, el inmueble permanecía sin ocupantes y en remodelación, lo que evitó consecuencias personales. Sin embargo, la aparición del enorme socavón obligó a extremar las medidas de seguridad en un tramo donde la erosión continúa condicionando la estabilidad del terreno y la seguridad de las propiedades cercanas.

Las autoridades mantienen bajo vigilancia este tramo del litoral, donde evalúan posibles efectos sobre infraestructura y viviendas locales cercanas.