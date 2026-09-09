Miss Austria 2024, Lucia Sisic, muere a los 22 años tras una vida marcada por siete cirugías cardíacas

La modelo vienesa había convivido desde su nacimiento con una afección cardíaca y se sometió a siete operaciones a lo largo de su vida.

El mundo de los certámenes de belleza atraviesa un momento de luto tras conocerse la muerte de Lucia Sisic, joven que conservaba el título de Miss Austria y que falleció a los 22 años.

La organización Miss Austria confirmó el fallecimiento y recordó a Sisic como una “maravillosa joven”, además de expresar sus condolencias a familiares, amigos y personas cercanas. La noticia también provocó numerosas despedidas en redes sociales, donde quienes compartieron con ella destacaron especialmente su fortaleza, cercanía y personalidad.

Nacida en Viena, Lucia Sisic alcanzó notoriedad nacional después de obtener primero el título de Miss Viena y posteriormente convertirse en Miss Austria en 2024. La corona representó el cumplimiento de uno de sus objetivos personales, aunque detrás de su trayectoria pública existía una historia vinculada estrechamente con hospitales, tratamientos e intervenciones médicas.

Desde su nacimiento, Sisic padecía un defecto en una válvula cardíaca que condicionó diferentes etapas de su infancia y juventud. La propia modelo habló públicamente sobre su estado de salud y explicó que algunas actividades habituales para otros niños estuvieron fuera de su alcance durante sus primeros años.

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Lejos de enfocar su historia desde la compasión, utilizó sus experiencias para transmitir un mensaje de superación. Su recorrido médico incluyó siete operaciones de corazón, la última realizada durante el invierno de 2025, meses después de haber sido coronada como representante austríaca.

Después de aquella intervención, Sisic compartió con sus seguidores su satisfacción por haber superado nuevamente el quirófano y manifestó su esperanza de permanecer varios años sin necesitar otra cirugía. Paralelamente, continuó desarrollando sus estudios, compromisos profesionales y proyectos personales asociados con su condición de Miss Austria 2024.

Sisic permanecía oficialmente como titular de la corona debido a que, después de su elección, el certamen no celebró nuevas ediciones por dificultades económicas y falta de patrocinadores. Por esa razón, seguía ejerciendo como representante de Austria cuando se confirmó su fallecimiento.

Sus publicaciones recientes mostraban una etapa activa. Durante agosto compartió fotografías de unas vacaciones en Split, Croacia. Días después publicó una imagen luciendo un vestido dorado acompañada por la expresión “Golden moments”, una de sus últimas apariciones públicas en redes sociales antes de conocerse la noticia.

Las reacciones tras su muerte se multiplicaron. Miroslav Piplica, amigo de la familia, lamentó que la joven hubiera fallecido “mucho antes de tiempo” y destacó cualidades que trascendían su presencia en los concursos de belleza. La organización también señaló que permanecerá vinculada simbólicamente con la familia del certamen.

Hasta el momento, la causa exacta de la muerte de Lucia Sisic no ha sido comunicada públicamente. Aunque su historial médico estuvo marcado por una enfermedad cardíaca congénita y múltiples procedimientos quirúrgicos, no se ha establecido públicamente una relación entre esas circunstancias y su fallecimiento.

La muerte de la modelo deja al certamen austríaco sin quien había sido su representante desde 2024 y cierra una trayectoria que combinó exposición pública, estudios y desafíos médicos. A los 22 años, Sisic había conseguido transformar su experiencia personal con la enfermedad en parte de su mensaje público, mientras desarrollaba una carrera que comenzó en Viena y terminó llevándola a convertirse en una de las figuras recientes de los certámenes de belleza en Austria.