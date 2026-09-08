Influencer desata polémica por disfraz de 'El Gato con Sombrero' comprado por 25,000 dólares

Su adquisición costó alrededor de 25.000 dólares y estuvo acompañada por una afirmación sin pruebas sobre el supuesto carácter paranormal de la pieza.

La influencer y streamer Natalie Reynolds volvió a generar controversia tras comprar en una subasta el disfraz original de El Gato con Sombrero usado por Mike Myers en la película de 2003.

Reynolds, conocida por sus transmisiones en Kick, consiguió el traje mediante una subasta de Propstore celebrada el 26 de agosto. La oferta ganadora había sido presentada inicialmente como de 20,000 dólares, aunque posteriormente señaló que el desembolso total rondó los 25,000. El artículo tenía una valoración previa de entre 12,000 y 24,000 dólares y recibió ocho ofertas.

Antes de recibirlo, Reynolds publicó un video en el que advertía a sus seguidores que el alma del intérprete “aparentemente está atrapada dentro del disfraz”. También afirmó que una persona que habría poseído anteriormente la vestimenta le recomendó no observar directamente sus ojos. Sin embargo, la creadora no identificó a esa fuente ni presentó pruebas que respaldaran la advertencia.

Una vez que el disfraz llegó a su vivienda, Reynolds decidió exhibirlo dentro de una vitrina de vidrio. Posteriormente, lo definió como “uno de los props más embrujados de la historia del cine”. En otra grabación difundida durante la noche, aseguró que distinguía ojos detrás de las cavidades de la máscara, aunque varios usuarios señalaron que probablemente se trataba de componentes de la estructura interna.

La descripción de la subasta tampoco respalda la existencia de fenómenos sobrenaturales. El vestuario presenta signos de uso propios de una pieza cinematográfica, como suciedad en la máscara, cabello sintético apelmazado y un traje de spandex identificado con la etiqueta “Mike Myers #1”. El conjunto incluye además máscara, guantes y sombrero.

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La afirmación de Reynolds adquiere un elemento particularmente llamativo porque Mike Myers continúa vivo. El actor, de 63 años, mantiene actividad pública y durante junio de 2026 confirmó planes relacionados con una nueva película de Austin Powers. Por ello, la teoría difundida por la influencer se presenta como una interpretación sin evidencia sobre el destino del disfraz.

El episodio se produjo mientras una inquietante tendencia digital utilizaba precisamente la imagen de El Gato con Sombrero. En redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos, algunos generados mediante inteligencia artificial, en los que el personaje aparece de noche frente a viviendas, escuelas y calles. Las publicaciones contribuyeron a crear una narrativa de terror alrededor del personaje.

La difusión alcanzó también a comunidades educativas de Estados Unidos. Varias autoridades alertaron sobre contenidos que mencionaban centros escolares, estudiantes o localidades concretas y que incluían mensajes amenazantes. En Grand Junction, Colorado, un adolescente de 14 años fue detenido después de que investigadores relacionaran una publicación con la posible aparición de una persona disfrazada de El Gato en una escuela.

El Departamento de Policía de Grand Junction explicó la naturaleza de esas publicaciones con una advertencia directa: “Las publicaciones tienen la intención de causar alarma y miedo en las personas”. Los agentes incrementaron la presencia de seguridad en centros educativos, pero determinaron posteriormente que no existía una amenaza creíble. El estudiante fue liberado bajo custodia de sus padres tras enfrentar acusaciones relacionadas con personal educativo y acoso.

La tendencia también llegó a Tennessee, donde la Oficina de Seguridad Nacional mantiene vigilancia sobre su evolución. La agencia informó: “Nuestro Centro de Evaluación de Amenazas está siguiendo la tendencia ‘El Gato con Sombrero’ dirigida a escuelas y estudiantes de Tennessee”. Además, calificó parte del material como **“videos e imágenes generados con IA perturbadores”, ante la creciente circulación de contenidos potencialmente intimidatorios.

En Arkansas, localidades como Carlisle y Pocahontas también reaccionaron ante publicaciones vinculadas con la tendencia. Algunos contenidos fueron considerados susceptibles de interpretarse como amenazas de violencia, lo que llevó a funcionarios escolares a reforzar la atención sobre las comunicaciones difundidas en internet y a recomendar la notificación de cualquier mensaje potencialmente peligroso.

Louisville también fue escenario de una investigación relacionada con el fenómeno. La policía metropolitana informó que no había encontrado amenazas creíbles, aunque mantuvo abiertas las pesquisas. En un comunicado, la fuerza señaló: “Nuestra Unidad de Seguridad Nacional está revisando activamente la información relacionada con estos incidentes, en coordinación con administradores escolares”. Las autoridades pidieron reportar contenidos preocupantes y evitar amplificarlos.

Hasta ahora, no se han registrado incidentes reales directamente vinculados con esta tendencia. Las autoridades, sin embargo, han advertido que convertir una publicación viral en una amenaza dirigida contra escuelas o personas puede tener consecuencias legales. Mientras tanto, el disfraz adquirido por Reynolds permanece como un objeto de colección que volvió a captar atención gracias a una mezcla de cultura pop, redes sociales y teorías paranormales.