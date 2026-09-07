Maluma y Beyoncé revolucionan con inesperada colaboración homenajeando a Celia Cruz

La canción forma parte de la celebración por los 20 años de B’Day , álbum fundamental en la trayectoria de la cantante estadounidense, y establece un inesperado puente entre el pop, el R&B, la salsa y los sonidos urbanos latinos.

Beyoncé y Maluma sorprendieron a la industria musical con el lanzamiento de “Cuerpo (Tumbao)”, una colaboración inédita que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

El estreno llegó prácticamente sin anuncios previos y despertó inmediatamente la atención de los seguidores de ambos artistas. Figuras de la música latina como J Balvin, Luis Fonsi y Ricky Montaner también reaccionaron públicamente al lanzamiento, aumentando la conversación digital alrededor de una unión artística que hasta ahora no se había producido.

“Cuerpo (Tumbao)” toma como punto de partida “Get Me Bodied”, tema incluido originalmente en B’Day en 2006. Sin embargo, la nueva producción va más allá de una reedición convencional: incorpora fragmentos interpretados en español e inglés, modifica su propuesta sonora con una base influenciada por la salsa y añade elementos urbanos mediante la participación de Maluma.

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La producción incluye, además, una referencia especialmente significativa para la música latina. El tema utiliza un sample de “La Negra Tiene Tumbao”, uno de los éxitos más reconocidos de Celia Cruz. De esta manera, la colaboración conecta el repertorio de Beyoncé con el legado de la emblemática cantante cubana y lleva esa influencia caribeña hacia una propuesta contemporánea.

La combinación transforma una canción vinculada originalmente al sonido pop y R&B de mediados de los años 2000. Dos décadas después, “Get Me Bodied” adquiere una nueva identidad mediante arreglos latinos, versos interpretados por el colombiano y una participación de Beyoncé que incorpora el español dentro de la renovada producción.

El lanzamiento está incluido en B’Day (20th Anniversary Deluxe Edition), edición conmemorativa publicada el 4 de septiembre para celebrar las dos décadas del álbum. El proyecto coincide también con el cumpleaños número 45 de Beyoncé y amplía el contenido de uno de los trabajos más representativos de su discografía.

Esta nueva versión reúne 31 pistas y combina canciones conocidas, versiones especiales, colaboraciones y material inédito. La propuesta no se limita al encuentro con Maluma, pues también presenta otras conexiones con referentes de la música latina y reinterpreta parte del repertorio que acompañó una etapa decisiva en la consolidación internacional de Beyoncé.

Entre las novedades aparece “Irreplaceable (Como La Flor)”, una propuesta que relaciona uno de los grandes éxitos de la estadounidense con la voz de Selena Quintanilla. La inclusión amplía el componente latino de la edición aniversario y suma otra referencia a una figura cuya influencia permanece vigente décadas después de su muerte.

Para Maluma, “Cuerpo (Tumbao)” representa una nueva colaboración con una estrella y fortalece una trayectoria caracterizada por alianzas internacionales. El cantante colombiano ya ha trabajado con artistas como Madonna, Jennifer Lopez, Shakira y The Weeknd, proyectos que han ampliado su presencia más allá del mercado latino.

La unión con Beyoncé agrega ahora uno de los nombres más reconocidos de la música contemporánea a esa lista. Con una producción que recupera sonidos de Celia Cruz y transforma un tema publicado hace 20 años, Beyoncé y Maluma articulan distintas generaciones y estilos en un lanzamiento concebido para la edición aniversario de B’Day.

El estreno convirtió la celebración del álbum en un acontecimiento de alcance latino. “Cuerpo (Tumbao)” combina el legado de Beyoncé, la participación urbana de Maluma y la influencia salsera de Celia Cruz en una colaboración que, desde su aparición, impulsó una conversación entre seguidores y artistas en las plataformas digitales.