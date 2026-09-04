Jonathan Meléndez: Su socio está bajo investigación por el asesinato del músico y su familia

La investigación por el asesinato de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido artísticamente como “Honas”, y varios integrantes de su familia mantiene bajo la atención pública a Diego Sebastián “N”, ciudadano argentino que sostenía una relación comercial con el músico mexicano y fue detenido junto con otro hombre por su presunta participación en los hechos ocurridos en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Meléndez, de 38 años y fundador de la banda Camilo Séptimo, compartía con Diego Sebastián “N” un negocio vinculado con departamentos destinados a renta en México. Diversos reportes periodísticos señalan que entre ambos habrían surgido diferencias económicas. Hasta ahora, las autoridades no han informado de manera definitiva si esas discrepancias constituyeron el móvil del crimen, por lo que esta línea permanece sujeta al desarrollo de las investigaciones.

Según la información conocida sobre el caso, Jonathan Meléndez tenía previsto encontrarse con su socio el lunes 1 de septiembre. Cámaras de seguridad del complejo residencial habrían registrado el ingreso de Diego Sebastián “N” al edificio y su posterior desplazamiento hacia el penthouse donde residían el artista y su familia, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

Cuando el hombre habría llegado al inmueble, Meléndez no se encontraba allí. En la residencia estaban su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años; una trabajadora de 21 años y su hijo de seis. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las víctimas fueron localizadas con las manos atadas y presentaban heridas ocasionadas por arma de fuego.

El niño de seis años fue encontrado con vida y sin lesiones dentro de una de las habitaciones. Otros reportes también indican que la mascota de la familia habría sido atada y asesinada durante el ataque. Las circunstancias precisas de lo sucedido forman parte de las diligencias que adelantan las autoridades para reconstruir la secuencia del crimen e identificar las responsabilidades individuales.

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Un mensaje enviado por Meléndez antes del encuentro habría resultado determinante para activar la alerta. Según la información difundida, el músico pidió a un amigo que contactara a la policía si dejaba de tener noticias suyas. Ante la ausencia de respuesta, esa persona habría comunicado la situación a las autoridades, lo que posteriormente permitió descubrir la escena.

Los hechos habrían ocurrido entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m. del 1 de septiembre. El caso adquirió especial repercusión por la violencia del ataque y por la trayectoria artística de Jonathan “Honas” Meléndez, reconocido como fundador de Camilo Séptimo.

Por estos hechos fueron detenidos Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. Este último ha sido identificado por las autoridades como chofer y presunto cómplice del ciudadano argentino. La investigación continúa abierta, mientras la Fiscalía trabaja para determinar la participación atribuible a cada detenido y establecer qué circunstancias desencadenaron el asesinato.

El impacto de la muerte del músico también llegó al entorno artístico. Sus compañeros de agrupación publicaron un mensaje en redes sociales para expresar su duelo y despedir al artista. En el comunicado señalaron: “Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano”.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, será responsabilidad de las autoridades esclarecer el móvil, reconstruir plenamente los movimientos de los implicados y determinar, mediante las pruebas correspondientes, la responsabilidad penal de los detenidos. Hasta que exista una resolución judicial, los señalamientos contra ambos permanecen en el terreno de la investigación y deberán resolverse conforme al debido proceso.