Rosalía y Loli Bahia llevan su romance al público con un beso durante el US Open

La cantante española y la modelo francesa dieron un paso que confirma, al menos públicamente, la cercanía que han mostrado durante los últimos meses.

Rosalía y Loli Bahia fueron captadas besándose en las tribunas del Arthur Ashe Stadium, en Nueva York, mientras asistían a la semifinal femenina del US Open entre Coco Gauff y Elena Rybakina.

La escena ocurrió durante el desarrollo del partido y fue registrada por las cámaras presentes en el estadio. El gesto se convirtió en la muestra de afecto más evidente protagonizada hasta ahora por ambas, después de una etapa marcada por apariciones conjuntas y señales que habían despertado interés alrededor de su vínculo sentimental.

Los primeros rumores sobre un posible romance comenzaron a tomar fuerza a comienzos de 2026, cuando Rosalía y Loli Bahia fueron vistas juntas durante unas vacaciones en Brasil. Aunque ninguna de las dos había realizado una confirmación formal sobre su relación, sus encuentros posteriores aumentaron la atención sobre la pareja.

Después de aquel viaje, ambas fueron relacionadas con distintos momentos de la vida personal de Rosalía. Una de las apariciones que más comentarios generó ocurrió en Ámsterdam, donde fueron fotografiadas compartiendo un abrazo. La imagen volvió a alimentar las versiones sobre una relación que, hasta entonces, había permanecido alejada de declaraciones explícitas.

Durante los meses siguientes, la cantante también protagonizó diferentes gestos públicos hacia la modelo. Entre ellos estuvo la dedicatoria de una canción durante uno de sus conciertos en Nueva York, además de una referencia a Loli Bahia en un discurso pronunciado durante los Billboard Mujeres Latinas en la Música.

Estas señales fueron aumentando progresivamente la exposición de un vínculo que ambas habían manejado con discreción. El beso registrado en el US Open representa, por ahora, la manifestación pública más clara de la relación y sitúa nuevamente a Rosalía en el foco de la conversación internacional sobre su vida personal.

El encuentro en Nueva York también adquiere relevancia por el contexto. El Arthur Ashe Stadium, principal escenario del US Open, reunió a numerosas figuras del entretenimiento durante una jornada deportiva seguida mundialmente. Allí, la pareja compartió las gradas mientras observaba el enfrentamiento entre Gauff y Rybakina, en una aparición que terminó trascendiendo el ámbito deportivo.

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Rosalía, reconocida internacionalmente por su propuesta musical y por canciones que han marcado la música pop y urbana de los últimos años, ha mantenido generalmente cierta reserva sobre algunos aspectos de su vida privada. Por ello, las imágenes junto a Loli Bahia han despertado especial interés entre sus seguidores y medios de entretenimiento.

La modelo francesa, por su parte, ha ganado mayor visibilidad internacional a partir de su cercanía con la artista española. Su presencia junto a Rosalía en diferentes ciudades y circunstancias ha permitido que su nombre aparezca cada vez con mayor frecuencia en la conversación pública relacionada con la cantante.

Hasta el momento, el beso en Nueva York constituye la señal pública más contundente de una relación que comenzó a ser comentada meses atrás. Las fotografías del US Open muestran a Rosalía y Loli Bahia compartiendo un momento de intimidad en un espacio público, mientras continúa creciendo la atención sobre su historia.

El romance, que durante meses estuvo rodeado de especulaciones, adquiere así una nueva dimensión. Sin declaraciones oficiales que detallen cuándo comenzó la relación o cómo evolucionó, las apariciones compartidas y las muestras de afecto ofrecen nuevos elementos sobre el vínculo entre la cantante y la modelo francesa. El momento refuerza la creciente presencia de ambas en escenarios públicos y aumenta el interés por su relación.