Yankees de Nueva York vs Rays de Tampa Bay | Donde ver gratis el juego 2 de esta Serie Divisional

Yankees de Nueva York buscan reaccionar ante Rays en el Juego 2 de la Serie Divisional.

Panamá/Los Yankees de Nueva York están obligados a responder este lunes cuando se midan nuevamente a los Rays de Tampa Bay en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana, con la serie 1-0 a favor de los locales tras una cerrada victoria por 1-0 en el primer encuentro.

El segundo duelo se disputará en el Tropicana Field, en St. Petersburg, Florida, y será transmitido por TVMAX y TVN Pass desde las 7:00 p.m.

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La derrota del Juego 1 dejó una clara tarea para Nueva York: encontrar respuestas ofensivas. Los Yankees fueron limitados a un solo imparable, un doble de Austin Wells en la octava entrada, igualando la menor cantidad de hits conseguida por la franquicia en sus 447 partidos de postemporada.

Además, los neoyorquinos afrontan esta serie sin su capitán y principal figura, Aaron Judge, quien quedó fuera del roster para toda la Serie Divisional debido a una lesión en la pantorrilla.

Schlittler, ante otro gran reto

Para intentar igualar la serie, los Yankees recurrirán al derecho Cam Schlittler, quien llega con el antecedente de una actuación sobresaliente en el Juego de Comodín frente a Boston.

En aquella presentación, el lanzador trabajó ocho entradas sin permitir carreras, aceptó apenas cinco imparables y ponchó a 12 bateadores, actuación que lo convirtió en una de las principales cartas del cuerpo de pitcheo neoyorquino para esta postemporada.

Ahora tendrá enfrente a una ofensiva de Tampa Bay que ya demostró en el primer partido que puede fabricar carreras con oportunidades puntuales.

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Peralta, la carta de los Rays

Los Rays enviarán al montículo al derecho Freddy Peralta, quien llega en un gran momento después de ser reconocido como Lanzador del Mes de septiembre de la Liga Americana.

Peralta cerró la temporada regular con un impresionante registro de 5-0 y efectividad de 0.79 en sus últimas seis aperturas, luego de su llegada desde los Mets.

Además, sus números en el Tropicana Field respaldan las expectativas de Tampa Bay: registró 1.69 de efectividad y un WHIP de 0.75 durante la temporada.

Aranda ya hizo la diferencia

En el primer partido, Jonathan Aranda fue el encargado de marcar la diferencia. El infielder mexicano conectó un jonrón solitario en la tercera entrada frente a Gerrit Cole, batazo que terminó siendo suficiente para darle la victoria a Tampa Bay.

Ahora los Rays esperan nuevamente producción de sus principales figuras, entre ellas Junior Caminero.

El antesalista dominicano terminó la temporada regular con 42 cuadrangulares y 101 carreras impulsadas, números que lo colocan entre los candidatos al MVP de la Liga Americana. En el Juego 1, sin embargo, Nueva York decidió evitar riesgos y Caminero recibió dos bases por bolas.

Con Tampa Bay arriba 1-0, los Yankees llegan al segundo encuentro con la necesidad de recuperar su ofensiva y evitar que los Rays viajen a Nueva York con una ventaja de 2-0.

El duelo entre Cam Schlittler y Freddy Peralta será uno de los principales atractivos de una jornada en la que Nueva York buscará recuperar terreno y Tampa Bay intentará quedar a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Fuente MLB