Mariah Carey relanza 'Glitter' a 25 años y revive historia que lo vinculó con el 11 de septiembre

La artista prepara una nueva etapa para Glitter, el soundtrack de la película que protagonizó, con una edición especial por el 25 aniversario del álbum.

El proyecto tendrá su primer lanzamiento en vinilo desde 2001 y una versión digital ampliada con material inédito, mientras una historia relacionada con los atentados del 11 de septiembre vuelve a poner la obra en un contexto especial.

Glitter llegó a los cines el 21 de septiembre de 2001, diez días después de los ataques. Su estreno estuvo marcado por críticas negativas y una respuesta comercial limitada. El disco fue el primero de Carey sin un sencillo número uno.

Con los años, la percepción sobre el álbum comenzó a cambiar. La artista explicó en 2005, durante una entrevista publicada: “No me importa si era lo mejor que había hecho en mi vida, cualquier cosa lanzada la semana del 11/9/2001 no iba a funcionar”.

Ahora, Carey reivindica aquella producción musical y prepara una reedición con material adicional. La cantante declaró: “Si alguien me hubiera dicho en 2001 que algún día celebraría el 25 aniversario de Glitter sin ironía, jamás lo habría creído”. También recordó el cuidado puesto en el proyecto: “Hice este álbum con mucho amor y cuidado, así que fue devastador verlo convertirse en un chiste. Estoy eternamente agradecida con mis fanáticos que lo defendieron durante todos estos años, y espero que más gente pueda finalmente escucharlo por lo que es. Encontramos algunas grabaciones perdidas en el archivo que estoy deseando compartir con ustedes en octubre”.

Entre las novedades figura una versión de “Didn’t Mean to Turn You On” junto a Rochelle Jordan. La colección incluirá prensajes limitados de vinilo doble llamados “Glittering Pink” y “Midnight Purple”.

En 2018, seguidores impulsaron #JusticeForGlitter para llevar nuevamente el álbum a los primeros lugares de iTunes.

El soundtrack está vinculado además con una sobreviviente. Sara Botkin trabajaba en el piso 105 de la Torre Sur del World Trade Center y consiguió salvarse porque llegó tarde a su oficina. Su retraso ocurrió porque se detuvo a comprar el álbum de su artista favorita. De los 176 compañeros de Botkin en Aon Corporation, ninguno sobrevivió.

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Botkin recordó aquella experiencia y señaló: “Creo que tiene que ser suerte. Mucha gente me dijo que Dios me estaba cuidando ese día”. En esa misma conversación, agregó: “Y creo en Dios, pero no puedo pensar que sería un Dios que cuidaría a todas esas personas que perdieron la vida. Padres e hijas y madres e hijos. Así que solo pienso que tuve mucha suerte”.

Los ataques del 11 de septiembre dejaron cerca de 3.000 muertos tras el secuestro de aviones utilizados contra el World Trade Center y el Pentágono. Un cuarto avión terminó estrellándose en Pensilvania después de que los pasajeros se rebelaran.

Veinticinco años después, el proceso contra Khalid Sheikh Mohammed y otros acusados permanece pendiente en Guantánamo, con inicio fijado para junio de 2028.

Familiares de víctimas siguen esperando una resolución. Tom Resta, cuyo hermano y cuñada murieron en la Torre Norte, expresó: “Después de tanto tiempo, todavía se me hace un nudo en la garganta”. Stephan Gerhardt, hermano de otra víctima, manifestó: “No quiero que mueran sin haber sido condenados, porque sería una injusticia para todos los familiares”.

La reedición de Glitter de Mariah Carey recupera una obra asociada durante años con un fracaso comercial, pero cuya historia también quedó ligada accidentalmente a la supervivencia de una mujer durante uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Estados Unidos.