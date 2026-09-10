Nicky Jam entrega la primera vivienda del Chocó tras el terremoto en Colombia

El proyecto busca que la recuperación de Chocó avance no solo mediante la reparación de infraestructura, sino también mediante la creación de hogares adecuados para las comunidades afectadas.

La reconstrucción de Chocó tras el terremoto del 10 de agosto avanza con la entrega de la primera vivienda del programa Adopta un Hogar, una iniciativa impulsada por la Fundación Argos y el artista puertorriqueño Nicky Jam para apoyar a las familias afectadas por el sismo de magnitud 7,4.

La casa fue entregada el lunes 7 de septiembre en el barrio Medrano, en Quibdó, y beneficiará a cinco personas, entre ellas Julia Asprilla, una adulta mayor que perdió su vivienda durante el movimiento telúrico. El inmueble tiene 66 metros cuadrados cubiertos y fue diseñado con tres habitaciones, baño, cocina, comedor y espacios exteriores protegidos.

Además de responder a las necesidades de una familia, la construcción incorpora características pensadas para las condiciones ambientales del departamento. Los materiales buscan disminuir los efectos de la humedad asociada a las lluvias frecuentes, mientras que la distribución favorece la ventilación natural. De esta manera, el proyecto adapta el concepto de vivienda en Chocó a las particularidades del territorio.

Para Julia Asprilla, la nueva casa representa la posibilidad de recuperar un espacio propio después de haber perdido sus pertenencias. La mujer logró salir con vida del terremoto gracias a la reacción de su perro Teo, que la alertó momentos antes de que una estructura colapsara dentro de su vivienda.

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La beneficiaria contó que el animal, pese a que habitualmente no ladra, comenzó a hacerlo y salió corriendo, lo que la llevó a seguirlo hacia el exterior. Poco después, una viga cayó sobre la cama. Al recordar el episodio, Julia afirmó: “La viga que cayó en mi cama me hubiera caído a mí”. El aviso de su mascota evitó que las consecuencias del sismo fueran mayores para ella.

La construcción de esta primera vivienda tomó apenas seis días. En las labores participó un batallón del Ejército, cuyos integrantes trabajaron mediante relevos de doble jornada para acelerar el proceso y entregar la casa a la familia beneficiaria.

El inmueble hace parte de un plan que contempla 1.000 viviendas para comunidades afectadas por el terremoto. La propuesta incluye prototipos rurales de dos y tres habitaciones, concebidos específicamente para enfrentar las condiciones climáticas y ambientales de Chocó.

La entrega de la vivienda coincidió con otro anuncio relacionado con la recuperación del departamento. Ese mismo 7 de septiembre, el Gobierno Nacional presentó un paquete de 14 medidas que integran el denominado Plan Marshall para la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto.

La iniciativa también pone el foco en una respuesta habitacional que considere la realidad de las familias y las condiciones geográficas de la región. El uso de soluciones constructivas ajustadas al entorno permite que las nuevas viviendas combinen funcionalidad, protección y espacios suficientes para quienes deben comenzar de nuevo. Para las comunidades damnificadas, este tipo de intervención representa un paso relevante dentro del proceso de recuperación posterior al desastre natural.

El programa Adopta un Hogar se suma así a las acciones destinadas a atender las consecuencias del desastre y a avanzar en la recuperación habitacional. La primera casa entregada en Quibdó funciona como el inicio visible de una estrategia de mayor alcance, cuyo objetivo es proporcionar soluciones habitacionales a cientos de familias que enfrentan pérdidas materiales tras el sismo.

Con una estructura adaptada al clima local, espacios para cinco habitantes y una construcción ejecutada en tiempo reducido, la vivienda entregada en Medrano establece el primer resultado concreto de esta alianza entre el sector privado y el artista Nicky Jam.