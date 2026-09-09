Daniel Sancho: tres años del crimen de Edwin Arrieta; su regreso a España sigue bloqueado

Así, tres años después del crimen, el desenlace depende ahora de la resolución del recurso presentado ante la justicia tailandesa .

Tres años después del crimen de Edwin Arrieta en Tailandia, el futuro judicial de Daniel Sancho continúa marcado por la cadena perpetua y por un recurso de apelación que mantiene suspendida, por ahora, cualquier posibilidad de que el español regrese a su país para cumplir condena.

El 2 de agosto de 2023, Sancho acabó con la vida del cirujano colombiano en Tailandia. Cinco días después fue detenido y, tras un proceso que alcanzó enorme repercusión internacional, el 29 de agosto de 2024 recibió una condena de cadena perpetua. Actualmente permanece recluido en la prisión de Surat Thani.

La defensa, encabezada por el abogado Marcos García Montes, recurrió la sentencia al considerar que durante el procedimiento judicial se produjeron irregularidades. Mientras la apelación siga pendiente de resolución, la condena no adquiere firmeza, circunstancia que condiciona las alternativas legales disponibles para Daniel Sancho en Tailandia.

Juango Ospina, abogado de la familia Arrieta, ha señalado que existe la posibilidad de un traslado futuro. “Daniel acabará viniendo a España, ojalá que en 10 años o en 15, pero esto es una realidad que la familia de Edwin conoce y que tenemos que enfrentarnos a ella”, aseguró. También explicó: “Yo les he dicho que la ley prevé que Daniel pueda venir a España en unos años y hay que ser conscientes de esto”.

Sin embargo, Carmen Balfagón, portavoz de Rodolfo Sancho, precisó que esa opción no puede plantearse actualmente. “Ahora mismo esa puerta está cerrada porque la sentencia no es firme. No es firme porque, a petición de Daniel, hemos presentado un recurso contra la sentencia. Es algo legítimo, estamos en esa fase. Lo que ocurre es que todavía no hemos recibido respuesta a ese recurso; por tanto, la posibilidad de que Daniel vuelva a España no se puede plantear hasta que el recurso no esté resuelto y la sentencia sea firme”, explicó.

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Balfagón reconoció que habría sido “más fácil acatar la sentencia”, pues esa decisión habría permitido activar el convenio existente entre España y Tailandia para el cumplimiento de penas. Aclaró que “eso hubiera permitido que se hubiera puesto en marcha el acuerdo que hay entre el reino de España y el reino de Tailandia, que no es un acuerdo de extradición, es un acuerdo de cumplimiento de penas en España”.

Según añadió, de haberse aceptado el fallo, “ya estaríamos iniciando los trámites para que Daniel viniera a cumplir la pena aquí, pero como he dicho, él nos pidió que no hiciéramos eso y que recurriéramos. Ese es el objetivo”.

Mientras se define la apelación, el contacto con Sancho también habría cambiado. Balfagón indicó que actualmente es “bastante más limitado que al principio” y agregó: “A nosotros se nos ha limitado mucho la posibilidad de llamarle”. Sobre la comunicación familiar precisó: “Yo sé que habla con su padre todas las semanas, con su madre, no lo sé”.

Rodolfo Sancho ha mantenido públicamente su respaldo a la estrategia de defensa. El actor afirmó: “El concepto de cadena perpetua lo tengo eliminado de la cabeza. Tenemos la ilusión de que le declaren no culpable”. Sobre lo sucedido con Arrieta sostuvo que fue “una pelea y en esa pelea hubo un accidente”.

También defendió la situación de su hijo al señalar: “Daniel no tiene ese currículum de delincuente. Yo tengo la percepción de que hay dos víctimas y, sin duda, un fallecido, y es terrible”.