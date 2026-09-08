La NASA explica el misterio detrás de la falsa medusa de Marte

La fotografía, tomada en Marte en 2023, muestra una silueta oscura que recuerda a una medusa flotando sobre el terreno marciano, pero los análisis disponibles apuntan hacia una explicación mucho más relacionada con la tecnología que con la vida extraterrestre.

El objeto aparece en el extremo izquierdo de una panorámica registrada en una ladera del monte Sharp, también conocido como Aeolis Mons, dentro del cráter Gale. El rover Curiosity de la NASA explora esta región desde 2012 y ha documentado durante años formaciones rocosas y fenómenos visuales que, bajo determinadas condiciones, pueden adquirir apariencias sorprendentes.

La imagen fue obtenida el 20 de agosto de 2023, durante el sol 3924 de la misión, mediante la cámara de navegación derecha. La particularidad que despertó interés es que la silueta no aparece en fotografías capturadas 13 y 25 segundos antes. Esa diferencia resulta fundamental para determinar si el elemento pertenecía realmente al paisaje.

El astrofísico Joseph Farah, del Instituto Miller de Ciencias Básicas de Berkeley, analizó el caso y descartó varias interpretaciones difundidas en redes sociales. «En primer lugar, está objetivamente ahí», afirmó. «Hay claramente algo en la imagen real de la NASA que necesita una explicación. No se trata de un truco de edición ni de algo que alguien haya añadido con Photoshop. Algo sucedió realmente y la cámara lo registró».

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Sin embargo, que un fenómeno quede registrado por un sensor no significa necesariamente que existiera un objeto físico frente al rover. Farah descartó que se tratara de una roca y rechazó también la posibilidad de una criatura marciana. Tampoco correspondía al helicóptero Ingenuity, como plantearon algunos usuarios: «Ese helicóptero se encontraba a más de 3.200 kilómetros de distancia cuando se tomó esta fotografía», explicó.

La ausencia de la figura en imágenes consecutivas refuerza la hipótesis de un artefacto producido por la cámara. Si hubiera sido una estructura del terreno, debería haber permanecido visible desde una posición prácticamente idéntica. Por ello, la explicación considerada más probable es que una partícula energética procedente del espacio impactara directamente contra el detector.

«Creo que lo que ocurrió es que un rayo cósmico impactó en la cámara en el momento justo y dejó este gran artefacto en la imagen», señaló Farah. «El espacio está lleno de partículas de muy alta energía que se desplazan a gran velocidad. Y, en ocasiones, esas partículas chocan contra distintos objetos -continúa-. Si un rayo cósmico golpea la cámara con el ángulo adecuado, puede crear una enorme cantidad de electrones en varios píxeles de la imagen (...) Así que, cuando la cámara lee la imagen, aparece una gran franja blanca y brillante que puede adoptar muchas formas, tamaños y configuraciones diferentes y que, básicamente, puede aparecer en cualquier lugar de la fotografía».

Las condiciones de Marte favorecen este tipo de interferencias. El planeta carece de un campo magnético global y posee una atmósfera extremadamente tenue, por lo que las partículas energéticas pueden alcanzar con relativa facilidad los instrumentos de Curiosity.

NASA ya ha documentado fenómenos semejantes. En 2023 explicó que una marca oscura registrada por una cámara del rover había sido causada por un rayo cósmico. En 2024, partículas asociadas con una tormenta solar produjeron «rayas y motas» en fotografías marcianas, identificadas como artefactos del detector.

La agencia también había señalado en 2014 que Curiosity registraba puntos brillantes con frecuencia. Dependiendo del ángulo de impacto, una partícula puede generar desde un punto hasta una línea, e incluso producir marcas claras u oscuras.

Aunque la hipótesis del rayo cósmico es la explicación más plausible, NASA todavía no ha confirmado oficialmente que ese mecanismo provocara esta imagen concreta. El fotograma forma parte del archivo público de Curiosity, donde investigadores y aficionados pueden estudiar registros que aún no cuentan necesariamente con un análisis específico.

Por ahora, todo apunta a un fenómeno ocurrido dentro del sistema de captura de imágenes y no a una misteriosa criatura sobre la superficie. La fotografía demuestra, una vez más, que el paisaje de Marte puede generar imágenes extraordinarias incluso cuando la explicación pertenece a la física y no a la ciencia ficción.