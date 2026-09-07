Bad Bunny hizo historia en los Emmy con su espectáculo del Super Bowl 2026

El artista puertorriqueño sumó un nuevo capítulo histórico a su carrera al conquistar su primer Primetime Emmy gracias al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

Bad Bunny fue reconocido el sábado 5 de septiembre durante la primera jornada de los Creative Arts Emmys, celebrada en Los Ángeles, donde su producción fue la gran triunfadora de la noche.

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, emitido por NBC, obtuvo el premio a mejor especial de variedades en vivo. Benito Antonio Martínez Ocasio recibió el galardón tanto por su participación como artista principal como por su labor de productor, consolidando un año clave para su trayectoria.

El reconocimiento convirtió al espectáculo en apenas el segundo show de medio tiempo del Super Bowl que consigue imponerse en esa categoría. El antecedente corresponde al espectáculo de 2022 encabezado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent. Entre los productores de ambas producciones figuran Jay-Z, Desiree Perez, Jesse Collins y Dave Meyers.

La victoria tuvo un componente histórico: el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 se convirtió en el primer programa en español en ganar el Emmy a mejor especial de variedades en vivo. En la categoría competía contra producciones como los Globos de Oro, los Grammy, los Oscar y los premios Tony.

Te puede interesar: Vico C y el eterno '5 de septiembre': la historia de la canción dedicada a su hija Marangely

Te puede interesar: Lisa revela el costo de ocultar el amor en el K-pop y la historia que inspiró 'Dream'

El balance televisivo amplió el impacto. La producción obtuvo siete premios Emmy, cifra que la convirtió en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más premiado en la historia de estos galardones. La marca pertenecía al show de hip-hop de 2022, con tres estatuillas.

Además del premio principal, la presentación ganó por dirección musical, dirección de un especial de variedades, mezcla de sonido, coreografía para programación de variedades o reality, diseño e iluminación, y dirección técnica y trabajo de cámara. Miguel Gandelman recibió su primer Primetime Emmy por la dirección musical, mientras Hamish Hamilton volvió a imponerse en dirección de especiales de variedades.

El logro llega siete meses después de otro hito para el cantante: DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convirtió en el primer álbum en español en ganar el Grammy a álbum del año. Los reconocimientos refuerzan la presencia de Bad Bunny en la industria musical y televisiva estadounidense.

Su participación en televisión también produjo otra victoria durante los Emmy. El episodio inaugural de la temporada 51 de Saturday Night Live, presentado por el puertorriqueño, ganó en la categoría de mejor maquillaje para un programa de variedades, no ficción o reality.

La primera noche dejó otros nombres destacados. The Late Show With Stephen Colbert consiguió cinco premios, mientras The Muppet Show obtuvo cuatro. The Traitors acumuló seis estatuillas y Love on the Spectrum consiguió tres. Por su parte, Mariska Hargitay recibió dos reconocimientos como productora y directora de My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay.

Taylor Swift, nominada por Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, no consiguió el premio a mejor especial de variedades pregrabado. La categoría fue para The Muppet Show, producción de Disney+ en la que participó Sabrina Carpenter, quien obtuvo su primer Primetime Emmy como productora ejecutiva e intérprete.

Con siete estatuillas en una sola edición, el show de medio tiempo de Bad Bunny no solo dominó la primera jornada de los Creative Arts Emmys, sino que estableció una nueva referencia para las futuras producciones del Super Bowl. El resultado amplía el alcance de la música en español dentro de la televisión estadounidense y confirma un momento decisivo en la carrera global del artista puertorriqueño.