Nueva York impulsa reforma legal tras presunta violación grupal en universidad

La gobernadora de Nueva York emitió opiniones contundentes sobre reformas necesarias para la ley que dificulta el proceso de casos de violación.

New York, Estados Unidos/La gobernadora de Nueva York prometió el viernes reformar una ley que dificulta procesar casos de violación cuando la víctima consumió alcohol o drogas de forma voluntaria, a raíz de una presunta violación en grupo en la Universidad de Cornell.

La fiscalía decidió no presentar cargos por el caso ocurrido en 2024 en la prestigiosa casa de estudios, lo que ha provocado indignación en Estados Unidos.

La investigación fue reabierta el lunes y la gobernadora Kathy Hochul designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial.

"No debería importar si decide consumir drogas o alcohol. La intoxicación voluntaria no es una licencia para la agresión sexual o la violación en grupo", afirmó Hochul.

"Estoy a favor de cambiar esta ley y voy a trabajar con el Parlamento de Nueva York para lograrlo", anunció.

Cerca de 20 estados estadounidenses se rigen por normas similares.

Letitia James, una demócrata que ha chocado repetidamente con el presidente Donald Trump, dijo este viernes que "revisará los hechos, reunirá pruebas, entrevistará testigos y, si corresponde, promoverá acciones penales".

La víctima presentó una demanda civil en Nueva York por el presunto ataque de 2024. Con 20 años en el momento de los hechos, afirma que fue drogada con ketamina, agredida y violada por siete miembros de la fraternidad masculina Chi Phi.

Cornell cerró la fraternidad y suspendió temporalmente a los estudiantes implicados, varios de los cuales fueron posteriormente expulsados.

Shiwali Patel, directiva del National Women's Law Center, consideró "asombroso" que exista una legislación que dificulte procesar este tipo de denuncias.

"Tiene un enorme impacto en los casos universitarios porque la realidad es que una gran mayoría de las agresiones sexuales en los campus sí involucran alcohol y drogas", declaró a la AFP.

El fiscal del condado de Tompkins (norte del estado de Nueva York), donde se encuentra el campus de Cornell, anunció el lunes la reapertura de la investigación.

Matthew Van Houten, que ya ocupaba el cargo en 2024, explicó que entonces no dio curso a la denuncia porque, según él, los elementos transmitidos por la policía indicaban que habían sido relaciones consensuadas.

Según varios medios, la policía habría eliminado una parte de la declaración de la presunta víctima en la que calificaba los hechos de violación y aseguraba haber sido coaccionada.

"Pasó horas contándole exactamente (a la policía) lo que le había ocurrido. Y según nuevos informes, no pudo haber sido más claro al afirmar que estaba 100% segura de que había sido violada", afirmó la gobernadora Hochul.

En Washington, Trump arremetió este viernes contra la designación de James como fiscal especial: "Siento pena por quienquiera que ella esté investigando, porque no tendrá un trato justo.

Véase también: Ordenan detención provisional para nueve presuntos miembros de una pandilla de la 24 de Diciembre