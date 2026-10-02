Ordenan detención provisional para nueve presuntos miembros de una pandilla de la 24 de Diciembre

En días pasados, un grupo de 10 personas fue aprehendido en la madrugada del jueves 30 de septiembre mediante la Operación Élite, en diferentes puntos de la 24 de Diciembre. Debido a una investigación iniciada en 2025.

Ciudad de panamá, Panamá/La Fiscalía Primera de Delitos de Asociación Ilícita logró la imputación de cargos contra nueve personas por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo, tras una investigación relacionada con una presunta banda delictiva que operaba en el sector de 24 de Diciembre.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación y la aplicación de medidas cautelares para los investigados. El juzgado ordenó la detención provisional de los nueve imputados, al considerar esta medida conforme a la naturaleza del delito y tomando en cuenta riesgos como una posible fuga, el peligro para la comunidad y la eventual destrucción de pruebas.

Entre los elementos presentados por la Fiscalía se encuentran documentos, fotografías y resultados de análisis periciales realizados a equipos telefónicos de los imputados, además de la extracción de información de sus redes sociales.

Según la investigación, estos elementos revelarían una presunta vinculación de los señalados con una pandilla que operaba en la comunidad conocida como La Favela o La Invasión, en el área de 24 de Diciembre.

La investigación se inició en 2025 y apunta a que la organización mantenía presuntamente control territorial en dicha comunidad. De acuerdo con las investigaciones, sus integrantes estarían relacionados con actividades como robos, hurtos, homicidios, amenazas y la venta y consumo de sustancias ilícitas en el sector.

Las diligencias también guardan relación con la investigación de un homicidio en el que figura como víctima un agente de seguridad de un estamento, el decomiso de más de una tonelada de estupefacientes y presuntos desalojos ilegales. La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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