El actor habló sobre el tema durante una conversación con medios en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX), donde fue consultado por las advertencias de expertos.

Matt Damon volvió a pronunciarse sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y reconoció que existe preocupación ante la posibilidad de que esta tecnología llegue a representar una amenaza para la humanidad.

La pregunta surgió después de que un informante relacionado con el desarrollo de IA avanzada asegurara que quienes trabajan en este campo “creen sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década”. La declaración plantea uno de los escenarios más extremos asociados con el avance acelerado de sistemas capaces de ejecutar tareas cada vez más complejas.

Damon no restó importancia al planteamiento. Consideró que los temores alrededor de la tecnología están justificados y calificó el asunto como “algo muy importante de lo que preocuparse”. Su reacción se produce en medio de un debate internacional sobre los mecanismos necesarios para controlar los sistemas de inteligencia artificial y reducir sus posibles efectos negativos.

Durante los últimos días se conocieron declaraciones relacionadas con los riesgos existenciales de la IA. El senador Ted Cruz recordó que Elon Musk le había mencionado una posibilidad de hasta un 20 por ciento de que esta tecnología pudiera acabar con la humanidad. La advertencia volvió a alimentar la discusión sobre los escenarios extremos asociados con una eventual pérdida de control sobre sistemas cada vez más autónomos.

En medio de este debate, Damon planteó una respuesta sencilla, expresada con un tono informal. El actor resumió su propuesta en la necesidad de “poner a los robots en orden”, una fórmula que apunta a establecer límites, supervisión y mecanismos de control para las herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

Aunque la frase fue breve, coincide con una discusión más amplia dentro de la comunidad tecnológica. Gobiernos, investigadores y empresas desarrolladoras analizan cómo establecer reglas que permitan aprovechar las ventajas de la IA generativa, la automatización y los agentes autónomos sin aumentar riesgos relacionados con seguridad, privacidad o pérdida de control.

El comentario de Damon también llega después de episodios en los que sistemas de inteligencia artificial han mostrado comportamientos inesperados al operar con cierto grado de autonomía. Estos casos han reforzado el debate sobre la necesidad de realizar pruebas rigurosas, establecer límites de funcionamiento y mantener supervisión humana en aplicaciones capaces de tomar decisiones o ejecutar acciones por cuenta propia.

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La preocupación no se limita a una hipotética amenaza global. El desarrollo de agentes de IA capaces de interactuar con usuarios, utilizar herramientas digitales y completar objetivos de manera independiente plantea desafíos para empresas y reguladores. Por ello, parte del debate actual se concentra en definir responsabilidades y controles antes de que estas tecnologías tengan una presencia mayor.

Damon, conocido por sus papeles en producciones como Good Will Hunting, The Martian y la franquicia Bourne, se suma a otras figuras públicas que han expresado inquietudes sobre el futuro de la inteligencia artificial. Sus declaraciones no plantean un análisis técnico, pero reflejan una preocupación que ha ganado espacio en la conversación pública.

Mientras continúa la carrera por desarrollar sistemas más capaces, el llamado a mantenerlos bajo control resume uno de los principales desafíos de la industria tecnológica. La discusión sobre seguridad de la inteligencia artificial seguirá marcada por la necesidad de equilibrar innovación, supervisión y responsabilidad, especialmente ante herramientas que pueden adquirir nuevas capacidades con rapidez.

En ese contexto, la advertencia de Matt Damon vuelve a poner el foco en una cuestión central: avanzar tecnológicamente sin perder de vista los mecanismos necesarios para mantener a los sistemas de IA bajo supervisión humana.