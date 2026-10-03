Un incendio que amenaza principal vía de acceso a Machu Picchu causa un muerto

El fuego avanza desde el viernes por el Valle Sagrado de los Incas, en la región de Cusco, donde se encuentra la estación de trenes de Ollantaytambo, la más transitada para llegar a Machu Picchu.

Lima, Perú/Un incendio que amenaza la principal vía de acceso a la ciudadela de Machu Picchu, en el sur de Perú, causó un muerto y dos heridos, informó el sábado Defensa Civil.

El fuego avanza desde el viernes por el Valle Sagrado de los Incas, en la región de Cusco, donde se encuentra la estación de trenes de Ollantaytambo, la más transitada para llegar a Machu Picchu.

"Tenemos un anciano fallecido por las llamas y dos heridos con quemaduras de segundo grado", dijo el jefe de la Oficina Regional de Gestión de Desastres y Seguridad del Cusco, Miguel Osco, a la radio RPP.

"Estamos muy cerca de Machu Picchu, es la vía de entrada hacia Machu Picchu. Pasan los buses de turismo quizás a unos cientos de metros, no tan lejos del incendio", dijo a la radio RPP Gustavo Lozano, vecino de la zona afectada.

Osco indicó que el fuego ha avanzado rápidamente por las condiciones meteorológicas: "Hay mucho sol, radiación solar, bastante viento. La vegetación está muy seca y eso hace que el incendio crezca rápidamente".

El funcionario señaló que la causa del incendio fue la quema de maleza que los agricultores hacen en esta época del año para ganar terrenos de cultivo.

La ciudadela de Machu Picchu es el principal