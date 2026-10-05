Contraloría refrenda contrato del teleférico de San Miguelito; prevén concluirlo a finales de 2028

El proyecto ofrecería una nueva alternativa de transporte para residentes de comunidades como Samaria, Torrijos Carter, Mano de Piedra y Valle de Urracá .

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República refrendó el contrato para la construcción del teleférico de San Miguelito, una obra de aproximadamente $255 millones que, según el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se proyecta concluir a finales de 2028.

“Hoy fuimos informados por parte de la Contraloría que el contralor refrendó el contrato del teleférico de San Miguelito, lo que para nosotros es una excelente noticia”, expresó Orillac.

El proyecto ofrecería una nueva alternativa de transporte para residentes de comunidades como Samaria, Torrijos Carter, Mano de Piedra y Valle de Urracá. Contempla un recorrido de aproximadamente 6.6 kilómetros y seis estaciones, con conexión a la Línea 2 del Metro de Panamá en la estación Cincuentenario.

El ministro destacó las dificultades que enfrentan diariamente los habitantes del distrito para movilizarse.

“Todos los días la gente de San Miguelito pasa problemas para poder transportarse”, señaló. Sobre el plazo de ejecución, agregó: “De acuerdo a la proyección, debemos tener el proyecto listo a finales del año 2028”.

Con el refrendo, el siguiente paso será la orden de proceder, que permitiría iniciar las actividades contempladas en el contrato. Estas incluyen diseño, estudios complementarios, construcción, suministro, fabricación, instalación e integración del sistema, además de pruebas, certificaciones y puesta en marcha.

Empleo durante la construcción y operación

Orillac sostuvo que el proyecto también debe generar oportunidades laborales para los residentes de San Miguelito.

“Le hemos pedido a la empresa que genere trabajo dentro de San Miguelito y, por supuesto, que también va a generar trabajo a futuro permanente por el tema del manejo de la operación del teleférico”, manifestó.

Añadió que la obra permitiría una transferencia de conocimientos sobre esta modalidad de transporte y planteó la posibilidad de que surjan necesidades de nuevas conexiones.

“Va a ser la primera línea porque de seguro este proyecto va a generar otras necesidades de líneas adicionales en San Miguelito”, expresó.

Con información de Meredith Serracín