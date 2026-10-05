Autor británico Jeffrey Archer muere a los 86 años

Durante 50 años de carrera, vendió más de 300 millones de copias, según su página web.

Londres, Reino Unido/El autor británico Jeffrey Archer murió el lunes a los 86 años, informó su editorial HarperCollins.

Archer murió "de manera repentina y tranquila en su casa, entre sesiones de escritura" el lunes, dijo HarperCollins.

Su editora, Kate Elton, lo llamó "un narrador magistral y el sueño de cualquier editor".

Esta semana tenía previsto lanzar "Adam and Eve", de la que dijo que iba a ser su última novela.

Durante 50 años de carrera, vendió más de 300 millones de copias, según su página web.

Archer había revelado en 2014 que había sido diagnosticado con cáncer de próstata.

Política y sexo fueron los ingredientes para su éxito como novelista. Pero en la vida real, esa combinación llevó a su caída.

Fue juzgado por perjurio y por obstrucción de la justicia por presentar una falsa coartada en un caso contra el tabloide Daily Star en 1987.

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En 1969 se convirtió, con 29 años, en miembro del parlamento con el Partido Conservador, al que se afilió cuando era estudiante en la Universidad de Oxford.

Su paso por el parlamento tuvo un abrupto fin en 1974, cuando Archer estuvo cerca de caer en bancarrota. Utilizó sus experiencias como material para su debut literario con la novela "Ni un centavo más, ni un centavo menos", publicada en 1975.

Y, gracias a su influencia como novelista, recaudó millones de libras para el Partido Conservador.

En 1985, la entonces primera ministra Margaret Thatcher lo nombró vicepresidente conservador.

Pero un año después, renunció tras conocerse que había enviado 2,000 libras a una prostituta, Monica Coghlan. Aseguró que el pago era solo para ayudarla.

En 1992 recibió un título nobiliario, lo que le dio derecho a formar parte de la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento.

En 1999 inició su campaña para ser el primer alcalde electo de Londres, con el Partido Conservador.

Pero meses después, se supo que había pedido a un amigo que le diera una falsa coartada en el caso contra el Daily Star.

Se vio forzado a retirar su candidatura y fue expulsado del partido.

En 2001 fue hallado culpable de perjurio (mentir bajo juramento) y obstrucción de la justicia.

Fue sentenciado a cuatro años en prisión, pero obtuvo la libertad condicional en 2003.

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